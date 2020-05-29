Зеленский: стрельбу нельзя назвать стычками, это напоминало 90-е

Президент заслушал главу МВД Арсена Авакова по ситуации со стрельбой в Броварах утром 29 мая. Владимир Зеленский заявил, что перестрелку нельзя назвать просто стычками, ему это напомнило 90-е годы.

Не столкновения, а 90-е годы

Из-за стрельбуы в Броварах Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, на которой также присутствовал премьер Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

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То, что происходило, даже стычками назвать нельзя. Это напоминало 90-е,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что нужно провести расследование для установления и наказания виновных. Правительство должно оказать помощь местным жителям, пострадавшим в результате столкновения.

"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. На уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", – подытожил президент.

Аваков добавил, что будут сделаны кадровые выводы относительно Винницкой области.

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