Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Зеленский: стрельбу нельзя назвать стычками, это напоминало 90-е

- Читати новину українською
Стрельба в Броварах 29 мая 2020: что говорит Зеленский
Зеленский прокомментировал стрельбу в Броварах / 24 канал

Президент заслушал главу МВД Арсена Авакова по ситуации со стрельбой в Броварах утром 29 мая. Владимир Зеленский заявил, что перестрелку нельзя назвать просто стычками, ему это напомнило 90-е годы.

Не столкновения, а 90-е годы

Из-за стрельбуы в Броварах Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, на которой также присутствовал премьер Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Узнайте больше В Броварах произошла массовая перестрелка: последние новости – фото, видео

То, что происходило, даже стычками назвать нельзя. Это напоминало 90-е,
– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что нужно провести расследование для установления и наказания виновных. Правительство должно оказать помощь местным жителям, пострадавшим в результате столкновения.

"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. На уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", – подытожил президент.

Аваков добавил, что будут сделаны кадровые выводы относительно Винницкой области.

К теме Зеленский не планирует увольнять Авакова после стрельбы в Броварах, – СМИ

Стрельба в Броварах: коротко

  • Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
  • Всего в ней приняли участие около 100 человек. Полиция задержала двадцать человек.
  • На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
  • По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали.
  • Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
  • Журналист Дмитрий Гнап уверен, что конфликта можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.
Теги: Новости Украины Новости Киева Стрельба в Броварах Винница Министерство внутренних дел Офіс Президента Арсен Аваков Владимир Зеленский
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Притула на выборах мэра Киева и "план Б" для Зеленского: Рахманин рассказал о планах "Голоса"
сегодня , 15:30 Притула на выборах мэра Киева и "план Б" для Зеленского: Рахманин рассказал о планах "Голоса"
Антон Голобородько
Стрельба в Броварах: Украину хотят превратить в Сомали?
сегодня , 14:00 Стрельба в Броварах: Украину хотят превратить в Сомали?
Анна Маляр
Американская мечта наяву: как Том Дван превратил 50 долларов в миллионы
27 мая , 18:20 Американская мечта наяву: как Том Дван превратил 50 долларов в миллионы