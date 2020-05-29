Зеленский: стрельбу нельзя назвать стычками, это напоминало 90-е
Президент заслушал главу МВД Арсена Авакова по ситуации со стрельбой в Броварах утром 29 мая. Владимир Зеленский заявил, что перестрелку нельзя назвать просто стычками, ему это напомнило 90-е годы.
Не столкновения, а 90-е годы
Из-за стрельбуы в Броварах Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, на которой также присутствовал премьер Шмыгаль, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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То, что происходило, даже стычками назвать нельзя. Это напоминало 90-е,
– отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что нужно провести расследование для установления и наказания виновных. Правительство должно оказать помощь местным жителям, пострадавшим в результате столкновения.
"Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. На уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", – подытожил президент.
Аваков добавил, что будут сделаны кадровые выводы относительно Винницкой области.
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Стрельба в Броварах: коротко
- Утром 29 мая в Броварах произошла стрельба между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
- Всего в ней приняли участие около 100 человек. Полиция задержала двадцать человек.
- На месте происшествия правоохранители изъяли оружие.
- По меньшей мере три человека ранены, их госпитализировали.
- Во время одного из выстрелов пуля попала в окно дома, который расположен рядом.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал перестрелку эхом коррупции определения квот перевозчиков и привлечением банд в борьбу за маршруты перевозок.
- Журналист Дмитрий Гнап уверен, что конфликта можно было предотвратить. Ведь еще два дня назад местные жители жаловались на агрессивное поведение одного из перевозчиков.