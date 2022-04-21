Владимир Зеленский поблагодарил гостей за визит и поддержку Украины. Он отметил, что это очень важно для украинцев в столь непростое время.

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В этот же день главы испанского и датского правительств посетили разрушенную российскими оккупантами Бородянку. Они осматривали руины городка и общались с местными жителями, пережившими все ужасы этой войны.

Сегодня встречаюсь в Киеве с Премьер-министром Испании Педро Санчесом и Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Спасибо, что в такое непростое время вы рядом с украинцами,

– сказал Владимир Зеленский.

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