Зеленский: 5-6 принципиальных вакансий в правительстве закроют обязательно
Владимир Зеленский заявил, что вакансии в экономическом блоке Кабмина вскоре обязательно закроют. Президент контролирует ситуацию, однако за кадровые вопросы отвечает премьер-министр.
О том, насколько долго в правительстве останутся вакансии, Владимир Зеленский рассказал во время рабочего визита на Полтавщину.
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Президент подчеркнул, что вопрос незакрытых вакансий в первую очередь нужно ставить новому премьер-министру Денису Шмигалю. Зеленский же ситуацию контролирует, а насчет вакансий ведут консультативную работу.
Нужна взвешенная позиция относительно таких важных приоритетных министерств. Мы хотим уделить внимание промышленности, структуру предложит новый премьер-министр,
– отметил президент.
По его словам, пока неизвестно будет ли в Украине вицепремьер-министр по промышленности или создадут новое министерство. Однако построение ведомства требует времени – от 5 до 9 месяцев.
Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Они обязательно закроются,
– подытожил президент.
Что известно об отставке правительства Гончарука и новом составе Кабмина
- На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Автоматически за ним в отставку ушли все члены Кабмина.
- После этого Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмигаль.
Список министров Кабинета Министров:
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вицепремьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вицепремьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета Министров – Олег Немчинов.
Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.