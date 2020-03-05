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      Зеленский: 5-6 принципиальных вакансий в правительстве закроют обязательно

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      Владимир Зеленский заявил, что вакансии в экономическом блоке Кабмина вскоре обязательно закроют. Президент контролирует ситуацию, однако за кадровые вопросы отвечает премьер-министр.

      О том, насколько долго в правительстве останутся вакансии, Владимир Зеленский рассказал во время рабочего визита на Полтавщину.

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      Президент подчеркнул, что вопрос незакрытых вакансий в первую очередь нужно ставить новому премьер-министру Денису Шмигалю. Зеленский же ситуацию контролирует, а насчет вакансий ведут консультативную работу.

      Нужна взвешенная позиция относительно таких важных приоритетных министерств. Мы хотим уделить внимание промышленности, структуру предложит новый премьер-министр,
      – отметил президент.

      По его словам, пока неизвестно будет ли в Украине вицепремьер-министр по промышленности или создадут новое министерство. Однако построение ведомства требует времени – от 5 до 9 месяцев.

      Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Они обязательно закроются,
      – подытожил президент.

      Что известно об отставке правительства Гончарука и новом составе Кабмина

      Список министров Кабинета Министров:

      Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.

      Главные новости 4 марта: в Украине поменялось правительство и премьер-министр
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины
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