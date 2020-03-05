Зеленский: 5-6 принципиальных вакансий в правительстве закроют обязательно

Владимир Зеленский заявил, что вакансии в экономическом блоке Кабмина вскоре обязательно закроют. Президент контролирует ситуацию, однако за кадровые вопросы отвечает премьер-министр.

О том, насколько долго в правительстве останутся вакансии, Владимир Зеленский рассказал во время рабочего визита на Полтавщину.

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Президент подчеркнул, что вопрос незакрытых вакансий в первую очередь нужно ставить новому премьер-министру Денису Шмигалю. Зеленский же ситуацию контролирует, а насчет вакансий ведут консультативную работу.

Нужна взвешенная позиция относительно таких важных приоритетных министерств. Мы хотим уделить внимание промышленности, структуру предложит новый премьер-министр,

– отметил президент.

По его словам, пока неизвестно будет ли в Украине вицепремьер-министр по промышленности или создадут новое министерство. Однако построение ведомства требует времени – от 5 до 9 месяцев.

Я знаю, что там не закрыто сейчас 5-6 принципиальных вакансий. Они обязательно закроются,

– подытожил президент.

Что известно об отставке правительства Гончарука и новом составе Кабмина

На внеочередном заседании 4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьера Алексея Гончарука. Автоматически за ним в отставку ушли все члены Кабмина.

После этого Рада проголосовала за назначение нового состава правительства, которое возглавил Денис Шмигаль.

Список министров Кабинета Министров:

Кроме того, в действующем правительстве остаются вакантными четыре должности, а еще по двум направлениям есть идея по расширению.