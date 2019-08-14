Зеленский анонсировал рынок земли: почему украинцы против

Владимир Зеленский в 2019 году планирует отменить мораторий на продажу земли. Однако большинство граждан Украины выступили против такой инициативы президента.

Чего боятся украинцы

Экономист Тарас Козак в эфире 24 канала рассказал, что украинцы выступают против рынка земли, потому что боятся неизвестных последствий.

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"Почему боятся? Потому что сегодня рынка нет, сегодня мы фактически имеем монополию во многих областях и районах на землю сельскохозяйственного назначения. А захватили ее огромные агрокомпании, а люди не знают, как это будет, если что-то изменится. Люди боятся неизвестности", – рассказал Козак.

По его словам, по мнению граждан Украины влияет также информация, которая звучит с телеканалов, в частности, олигархических.

Телеканалы, особенно олигархические, рассказывают, что когда будет рынок земли, то приедут какие-то американцы, китайцы привезут свою рабочую силу или вывезут чернозем в Китай, на Луну или еще куда,

– отметил эксперт.

Что нужно, чтобы заработал рынок земли

"Что будет реально и что нужно, чтобы заработал рынок земли? Сначала надо остановить этот мораторий земли. Он останавливается не просто решением, а там еще должен быть закон о государственном кадастре", – пояснил гость студии.

Странно, что украинцы, которые говорят, что не хотят рынка земли, сами себя лишают права купить или продать землю. Почему лишать себя права? Люди не понимают, они зазомбированы,

– сказал экономист.

Он считает, если граждане боятся, что земли купят иностранцы, то можно ввести определенные ограничения по этому поводу.

"Возможно на год или два поставить ограничения, к примеру, что иностранцы не будут иметь права покупать большие участки земли. Однако, чем свободнее будет рынок земли, тем дороже эта земля будет стоить. Ведь, если их смогут покупать иностранцы, то они будут присылать сюда валюту и будут конкурировать за эту землю. А потому те граждане и крестьяне, которые сегодня владеют землей, смогут ее продать", – пояснил Тарас Козак.



Почем в областях Украины продают землю под мораторием / Инфографика 24 канала

Что известно о рынке земли в Украине?

Сейчас в Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.



Вследствие такого запрета владельцы земельных паев не могут свободно распоряжаться землями сельскохозяйственного назначения. Единственным способом передачи земли в пользование другим лицам является договор аренды.



Мораторий прекратит действие после принятия закона Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и введения открытого рынка покупки и продажи земли.