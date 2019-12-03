18:23
3 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 2 декабря
      Вєсті.UA
      19:29, 2 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Зеленский анонсировал старт программы для возвращения украинцев из заграницы

      311 Читати новину українською
      Зеленский анонсировал доступные кредиты для бизнеса / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "Возвращайся и оставайся". Программа направлена на создание условий, способствующих возвращению украинцев, которые сейчас живут за рубежом.

      Программа также призвана остановить тех, кто хочет покинуть Украину в поисках лучшей судьбы, сообщили в Офисе Президента.

      К теме: В Польше посчитали количество украинских заробитчан

      Первый этап реализации программы – обеспечение доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9%. Программа предназначена для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес, сказал в видеообращении сам Зеленский.

      Как будет работать программа с кредитами

      Сумма кредита – 1,5 миллиона гривен на 5 лет. Ставки такие:

      • 5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее 2 рабочих места;
      • 7% – для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места. Но если Вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%;
      • 9% – для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить собственное дело.

      У нас еще много интересных идей. Если Вы давно хотели открыть собственную кофейню, например, автосервис, барбершоп или расширить свою лавку, сыроварню, производство мебели и собственно любое дело – пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь,
      – заявил в видеообращении Зеленский.

       

      Введение во храм Пресвятой Богородицы: приметы и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      21803
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Бизнес Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Кредит Заробитчане
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:15 Виктор Трепак может возглавить ГБР: что о нем известно
      Емал Набі 599
      сегодня , 18:00 Момент истины: что Путин готовит для Зеленского?
      Юрій Бутусов 879
      сегодня , 12:06 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      110
      сегодня , 17:00 Перезапуск ДБР: яка роль Зеленського у подальшій роботі відомства
      Артем Овдієнко 516
      сегодня , 16:37 Инвалидность – не диагноз: 9 впечатляющих историй успеха, которые вас удивят
      Юліана Вінтюк 865
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук