Зеленский анонсировал старт программы для возвращения украинцев из заграницы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "Возвращайся и оставайся". Программа направлена на создание условий, способствующих возвращению украинцев, которые сейчас живут за рубежом.

Программа также призвана остановить тех, кто хочет покинуть Украину в поисках лучшей судьбы, сообщили в Офисе Президента.

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Первый этап реализации программы – обеспечение доступных кредитов для собственного дела под 5%, 7% и 9%. Программа предназначена для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес, сказал в видеообращении сам Зеленский.

Как будет работать программа с кредитами

Сумма кредита – 1,5 миллиона гривен на 5 лет. Ставки такие:

5% для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее 2 рабочих места;

7% – для нового бизнеса или действующего с выручкой до 25 млн гривен, который не создает новые рабочие места. Но если Вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%;

9% – для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 миллионов и хочет расширить собственное дело.

У нас еще много интересных идей. Если Вы давно хотели открыть собственную кофейню, например, автосервис, барбершоп или расширить свою лавку, сыроварню, производство мебели и собственно любое дело – пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь,

– заявил в видеообращении Зеленский.