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      Зеленский будет в очень некомфортной ситуации во время нормандского саммита – эксперт

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      Зеленский окажется в некомфортной ситуации во время встречи в нормандском формате / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате окажется в очень некомфортной ситуации. Ведь президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель хотят начать договариваться с Россией.

      "Наш президент будет в очень некомфортной ситуации, поскольку Макрон, Меркель и Путин будут действовать сообща. Суть целей Макрона и Меркель – снять проблему Украины с международной повестки дня. То есть они хотят начать договариваться с Россией", – сказал на брифинге относительно ожиданий от нормандской встречи исполнительный директор Украинского института будущего (UIF) Виктор Андрусив.

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      У них есть с Россией вопрос значительно большего характера – Китая, безопасности в Европе и климатических соглашений, в конечном итоге мирового финансового кризиса, который приближается. Им нужна Россия как полноценный партнер в диалоге, с которым они могут об этом разговаривать,
      – добавил эксперт.

      Он подчеркнул, что это невозможно на фоне конфликта в Украине.

      Как будет проходить нормандский саммит

      Лидеры Украины, России, Франции и Германии встретятся в Париже 9 декабря в 16:00 по местному времени (17:00 по Киеву). После этого в 20:00 по Киеву участники саммита дадут совместную пресс конференции.

      Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

      Заметим, что перед заседанием "нормандской четверки" канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Отдельно пообщаются Зеленский с Путиным.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Война на Донбассе Украина – Россия Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Владимир Путин Эммануэль Макрон Ангела Меркель
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