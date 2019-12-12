Зеленский: Если нам вернут Донбасс и Крым, я готов хоть 100 раз пожать руку Путину

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна разговаривать с президентом России-агрессора Владимиром Путиным, чтобы прекратить войну на Донбассе. Кроме того, глава государства готов пожать руку главе Кремля, если он вернет Украине оккупированные территории и аннексированный Крым.

Глава государства в эфире программы "Право на власть" сказал, что они с Путиным смотрели друг другу в глаза в течение 8 часов на нормандских переговорах. Президенты сидели друг напротив друга.

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По словам главы государства, на саммите он чувствовал мощную поддержку со стороны Германии и Франции и благодарен им за это.

Что касается президента РФ, я понял, что он непростой, сложный человек. Но мне понятно многое из этой первой встречи. Я точно понял, что у нас начался диалог, мы можем договариваться. Это будет нескоро, но это будет. У нас достаточно сильная позиция – война в Украине, к сожалению. А это наша земля и наши люди,

– сказал Зеленский.

Президент подтвердил, что подал руку главе Кремля на нормандском саммите. По его словам, это было нужно во время встречи на высшем уровне, чтобы начать диалог, о чем-то договариваться и решать вопросы.

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Зеленский объяснил, что разговоры с Россией необходимы для окончания войны на Востоке и решения других сложных вопросов.

Если завтра нам вернут нашу землю, наш оккупированный Донбасс, я готов и десять раз пожать руку Путину. Если вернут оккупированный Крым – то и сто раз,

– отметил Зеленский.

Как прошли переговоры Зеленского и Путина?

Встреча украинского и российского президентов длилась 1,5 часа. Глава Кремля заверил, что она прошла "хорошо, по-деловому". Зеленский в свою очередь признал, что с Путиным было сложно договариваться, поскольку они с ним разные по темпераменту люди. Местами в них возникал "мощный" и жесткий разговор.

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время нормандского саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет. По итогам встречи опубликовали документ, в котором указано, что:

Обмен пленными состоится по схеме "всех идентифицированных на всех идентифицированных" до 31 декабря 2019 года;

разведение сил на трех новых участках на Донбассе пройдет до конца марта 2020 года;

стороны российско-украинской войны взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы обеспечить полное прекращение огня на Донбассе до 31 декабря 2019 года;

на Донбассе планируют открыть новые пункты пропуска на линии разграничения в течение 30 дней.



О чем договорились лидеры на нормандском саммите / Инфографика 24 канал