Зеленский готов к встрече Нормандского формата уже в этом месяце, – Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что встреча в Нормандской формате планируется в ближайшее время. Есть инициатива о проведении такой встречи как можно быстрее, а президент Владимир Зеленский готов сделать это уже до конца сентября.

Уже даже есть определенные договоренности со всеми участниками Нормандского формата, рассказал Вадим Пристайко во время совместного брифинга с главой МИД Молдовы Нику Попеску.

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Еще у нас будет один телефонный разговор со всеми советниками глав государств и правительств для того, чтобы выйти максимально быстро. У нас нет времени,

– заявил дипломат.

Он вспомнил слова Президента Украины Владимира Зеленского, который говорил, что не собирается 5 последующих лет "проводить бесконечные переговоры и встречи".

"У нас есть задача максимально быстро решить все вопросы. Если для этого нужна встреча лидеров в Нормандском формате, то я считаю, что нужно это сделать", – заявил Пристайко.

Что такое Нормандский формат?

Формат переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. Первая встреча в этом формате состоялась во французской Нормандии. Участники этих переговоров – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД.



Последний раз переговоры "нормандской четверки" состоялись в 2016 году. В дальнейшем Путин отказался от участия в этих переговорах, поэтому остальные стороны контактировали только по телефону или на уровне советников и министров.



Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько раз предлагал провести встречу в Нормандском формате. В частности, такая инициатива была от президента после попытки организовать скандальный телемост между "Россия 24" и NewsOne и после убийства четырех военных на Донбассе.