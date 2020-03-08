Зеленский говорил с новым главой Минздрава о его работе в правительстве Азарова

Новый глава Минздрава Илья Емец был министром здравоохранения в правительстве Азарова в течение полугода. Замглавы президентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что об этом "опыте" с ним лично общался Президент Украины Владимир Зеленский.

За її словами, президент запитував Ємця, чому він так швидко пішов з посади в 2011 році. Про це Кравчук розповіла в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

Першу частину інтерв'ю з Євгенією Кравчук читайте тут Про новий склад Кабміну і скандальну заяву Шмигаля щодо Криму: інтерв'ю з заступницею Арахамії

На її думку, те, що Ємець працював лише пів року – слугує для нього виправданням і свідчить про те, що він не зміг бути серед корупційних схем.

Є різниця. Бо людина попрацювала пів року і зрозуміла, що там ніяких реформ і ніяких змін зробити не може. Це ж була така розмова з президентом. Він запитував його, як так і чому. Ємець не зміг працювати в тому уряді, в корупційних схемах,

– зазначила Кравчук.

Що відомо про Іллю Ємця та роботу в уряді Азарова Попередній уряд Гончарука називали урядом нових облич. Однак зараз, як мінімум, троє з новопризначених в Кабмін мають досвід роботи в урядах Азарова-Януковича. Один з них – це Ілля Ємець. Він вже очолював МОЗ, якраз в уряді Азарова. На посаді він був недовго: з грудня 2010 по травень 2011 року. Оскільки Ємець обіймав посаду міністра менше ніж рік, він не підпадає під дію закону про люстрацію.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Євгенією Кравчук: