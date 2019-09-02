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      Зеленский хочет, чтобы местные выборы состоялись в 2019-2020 годах по новому законодательству

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      Зеленский заявил, что местные выборы могут состояться уже в этом году
      Зеленский заявил, что местные выборы могут состояться уже в этом году / dt.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский во время своего совещания с руководителями Верховной Рады, Кабинету Министров и правоохранительным органам поручил завершить реформу децентрализации власти. В частности, президент хочет изменений в Конституцию, которые бы обеспечили реальную передачу власти, финансов и ресурсов на места.

      Должно состояться завершение секторальной децентрализации, сближение услуг каждого жителя и общины и обеспечение их власти, отметил Владимир Зеленский.

      Это стоит знать: Какие законопроекты и реформы Зеленский с Кабмином и Радой вскоре воплотит в жизнь

      Мы должны определить окончательные границы формирования государственного административно-территориального устройства, закрепить границы каждой административно-территориальной единицы. Должны завершить объединение территориальных общин и реформировать местные органы исполнительной власти,
      – сказал президент.

      По его словам, местные органы исполнительной власти, среди прочего, должны контролировать законность решений органов местного самоуправления.

      "Мы должны провести местные выборы на новой административно-территориальной основе. Срок – 2019-2020 годы", – заявил Зеленский.

      Ответственными за выполнение поручения являются премьер Алексей Гончарук, министр развития общин Алена Бабак, министр юстиции Денис Малюська, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

      Что известно о предстоящих местных выборах?По закону очередные местные выборы в Украине должны состояться в 2020 году. Впрочем было много разговоров о том, что состоятся досрочные выборы. Такая возможность до сих пор остается под вопросом, а в президентской команде говорят, что это возможно только после полной реформы децентрализации.

      Эксперты убеждены, что проведение досрочных выборов является политически выгодным правящей партии "Слуга народа", поскольку они смогут за это время максимально удержать уровень поддержки, с которым шли на выборы в парламент.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Алексей Гончарук Законодательство Дмитрий Разумков Децентрализация Денис Малюська Алена Бабак Давид Арахамия
      Источник: 24 канал
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