Зеленский хочет легализовать азартные игры: сколько денег это принесет в бюджет
Азартным играм в Украине быть, однако не всюду. Владимир Зеленеський заявил, что под игровой бизнес планируют выделить отдельный регион у Черного моря. Выгодна ли такая идея президента и сколько денег это принесет бюджету Украины – узнавали журналисты 24 канала.
Кто запретил в Украине азартные игры?
Сейчас азартные игры в Украине запрещены законом, еще с 2009 года. Войну казино объявила тогдашний премьер Юлия Тимошенко. Формальным поводом стала трагедия – в результате пожара в игорном салоне "Метро Джекпот" погибли 9 человек.
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Позже под запрет попали и онлайн казино. И такие методы борьбы, откровенно говоря, оказались неэффективными. Казино – просто замаскировались под лотереи, которые в Украине разрешены, но перестали облагаться налогами и приносить доход в бюджет государства.
Первым взялся за легализацию игорного бизнеса Яценюк
Вывести этот бизнес из тени, чуть ли не первым взялось правительство Арсения Яценюка.
Принять в парламенте закон о выводе из тени и легализации игорного бизнеса. Получить дополнительные доходы и профинансировать украинскую культуру и искусство и украинское кино,
– говорил Яценюк.
Но эти обещания тогда остались только обещаниями. И в этом нет ничего удивительного. Ведь крышевали и контролировали нелегальный бизнес, как показали десятки журналистских расследований, люди из самого близкого к первым лицам государства круга.
Игорный бизнес
Фигурантами этих расследований называли приближенных к министру МВД Арсену Авакову и экс-президенту Петру Порошенко нардепов – Сергея Пашинского и Александру Третьякову.
Сколько денег будут приносить азарные игры в бюджет Украины?
В парламенте уже около 10-ти законопроектов, которые предлагают легализовать азартные игры. Между тем – недополучает государство.
Заявление Зеленского о легализации азартных игр – читайте здесь
В Министерстве финансов заявляют, что игорный бизнес мог бы приносить не менее 5 миллиардов гривен в казну. Эксперты же говорят, что подход к проблеме должен быть комплексным. Мало просто позволить казино в определенном регионе.
Сегодня Зеленский говорит о размещении игорных зон у Черного моря – это один из вариантов. Но проблема же не только в казино, проблема в этой, так называемой, сети лотерей, которая сегодня есть в Украине. Там основная масса денег,
– говорит политолог Валерий Клочок.
По словам экспертов, при нынешнем законодательстве относительно игр люди вряд ли будут ездить поиграть к Черному морю, когда могут сделать это в своем дворе. Поэтому бизнес надо либо легализовать полностью, либо установить за нелегалами жесткий контроль.
Зеленский хочет легализовать азартные игры
Легальные казино уже давно существуют в Европе и США
Практика так называемых "игровых регионов" успешно работает в мире. Например, в американском Лас-Вегасе или Монте-Карло в Монако. Там тысячи рабочих мест и железные правила – например, в казино нельзя заходить до 21 года.
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В украинском Минфине законпроект о легализации казино обещают разработать до конца года, а президент Украины – уже пригласил инвестировать в игровой бизнес турецких меценатов.