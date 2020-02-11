14:56
11 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Союзные игры Путина и Лукашенко. Тайны храма российской армии
      Вєсті Кремля
      21:33, 10 февраля
      Вести.UA: Параллельный мир Рабиновича. Нардепы придумали, как обойти декларирование
      Вєсті.UA
      20:51, 10 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АНДРЕЙ ЕРМАК АНДРЕЙ БОГДАН КОРОНАВИРУС 2020 ОСКАР 2020

      Зеленский хочет провести выборы на Донбассе осенью

      64 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Глава государства надеется, что выборы на оккупированном Донбассе удастся провести уже осенью этого года. По его мнению, было бы замечательно, если бы их провели вместе с местными выборами по всей Украине.

      Однако это будет возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

      Актуально: Выборы на Донбассе в октябре: как у Зеленского планируют достичь этого

      Местные выборы происходят одновременно по всей стране, объединяют ее. Это важный для меня символ,
      – подчеркнул президент.

      Он добавил, что считает это возможным, несмотря на сложность переговоров с Россией и отсутствие единого мнения относительно некоторых пунктов минских договоренностей.

      "Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно нужно будет где-то 3 месяца, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК и для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое ощущение", – отметил украинский лидер.

      По его словам, более понятной ситуация станет после встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель.

      "Если там будет снова топтание на месте, – шансы на местные выборы уменьшатся в разы", – сказал президент.

      Отдельно Зеленский рассказал об очередном обмене пленными. По его словам, у Украины и у России уже достаточно большие списки лиц для обмена.

      "На той стороне – почти 200 наших, у нас тут – где 175 – 180 человек. А это значит, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому это процесс будет делиться на несколько обменов", – пояснил Зеленский.

      Когда выборы на оккупированном Донбассе устроят Украину? Украинская сторона переговорного процесса считает: выборы на Донбассе возможны лишь после изменения некоторых пунктов минских соглашений. В частности, предлагается перед их проведением вывести российские вооруженные формирования из региона и восстановить украинский участок государственной границы.

      День святого Валентина: история возникновения праздника 14 февраля
      сегодня
      25846
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Война на Донбассе Президент Украины Местные выборы 2020
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:44 Может повлиять на Минские соглашения: эксперт оценил роль Ермака
      Ярослав Голобородько 59
      сегодня , 13:30 Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политике
      Анна Запотоцька 488
      сегодня , 12:55 Богдан – Богвзян: как соцсети реагируют на ротации в Офисе Президента
      Василь Денисюк 365
      10 февраля , 18:59 Скидки ко Дню Влюбленных от Concert.ua
      45
      сегодня , 12:20 Оскароносный фильм "1917": смотреть или нет
      Олег Сенцов 191
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук