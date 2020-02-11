Зеленский хочет провести выборы на Донбассе осенью
Глава государства надеется, что выборы на оккупированном Донбассе удастся провести уже осенью этого года. По его мнению, было бы замечательно, если бы их провели вместе с местными выборами по всей Украине.
Однако это будет возможно только после вывода российских вооруженных формирований из Донбасса. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".
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Местные выборы происходят одновременно по всей стране, объединяют ее. Это важный для меня символ,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что считает это возможным, несмотря на сложность переговоров с Россией и отсутствие единого мнения относительно некоторых пунктов минских договоренностей.
"Насколько это вероятно? Если мы договоримся, все равно нужно будет где-то 3 месяца, как минимум, для того чтобы там на месте обеспечить безопасность для всех – и для журналистов, и для ЦИК и для всех наблюдателей. Я почему-то верю, что это возможно, есть почему-то такое ощущение", – отметил украинский лидер.
По его словам, более понятной ситуация станет после встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель.
"Если там будет снова топтание на месте, – шансы на местные выборы уменьшатся в разы", – сказал президент.
Отдельно Зеленский рассказал об очередном обмене пленными. По его словам, у Украины и у России уже достаточно большие списки лиц для обмена.
"На той стороне – почти 200 наших, у нас тут – где 175 – 180 человек. А это значит, что за один раз их вернуть невозможно из-за подготовки документов. Поэтому это процесс будет делиться на несколько обменов", – пояснил Зеленский.
Когда выборы на оккупированном Донбассе устроят Украину? Украинская сторона переговорного процесса считает: выборы на Донбассе возможны лишь после изменения некоторых пунктов минских соглашений. В частности, предлагается перед их проведением вывести российские вооруженные формирования из региона и восстановить украинский участок государственной границы.