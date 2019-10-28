Заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в комитете: первые подробности

Вечером 28 октября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем также присутствовали президент Владимир Зеленьский и председатель Офиса Президента Андрей Богдан. На заседании, в частности, разобрали ситуацию скандала в комитете – говорится о взятке в размере 30 тысяч долларов, которую могли предложить его членам.

Как пишет телеграмм-канал "УП. Off the record", Зеленский попросил "слуг народа" не "раскачивать лодку". Также он подчеркнул, что "в партии должен быть порядок".

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Что касается других вопросов, то слуги народа с президентом обсудили вопросы субвенций (деньги для конктретной определенной цели, которые из госбюджета выделяют местным бюджетам) и выделение денег на восстановление дорог на Донбассе.

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