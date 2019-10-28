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      Заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в комитете: первые подробности

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      Зеленский и Богдан посетили заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в финансовом комитете:
      Зеленский и Богдан посетили заседание "Слуги народа" относительно вероятных взяток в финансовом комитете: / Пресс-служба партии "Слуга народа"

      Вечером 28 октября состоялось заседание фракции "Слуга народа". На нем также присутствовали президент Владимир Зеленьский и председатель Офиса Президента Андрей Богдан. На заседании, в частности, разобрали ситуацию скандала в комитете – говорится о взятке в размере 30 тысяч долларов, которую могли предложить его членам.

      Как пишет телеграмм-канал "УП. Off the record", Зеленский попросил "слуг народа" не "раскачивать лодку". Также он подчеркнул, что "в партии должен быть порядок".

      Советуем ознакомиться! Детектор-шоу от "Слуги народа": все, что известно о проверке нардепов на полиграфе

      Что касается других вопросов, то слуги народа с президентом обсудили вопросы субвенций (деньги для конктретной определенной цели, которые из госбюджета выделяют местным бюджетам) и выделение денег на восстановление дорог на Донбассе.

       

      Вероятная коррупция среди "слуг народа": что нужно знать

      • Эти взятки нардепы могли брать за голосование на заседании финансового комитета Рады против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).
      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурська, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор. С результатами остальных вы можете ознакомиться здесь.
      • Впоследствии на детектор могут прийти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицают, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
      что еще известно о скандале с возможными взятками в "слуге народа":
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Владимир Зеленский "Слуг народа" проверят на полиграфе Взятка Скандал Офіс Президента Андрей Богдан Президент Украины
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