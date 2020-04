Зеленский и "Мрия", большой пожар в Польше и $150 тысяч за портрет: фото дня

23 апреля 2020 года главное внимание было приковано к небу. В Украину прилетела "Мрия", на орбиту взлетела ракета Маска, а к Земле подлетает астероид...

Украинская "Мрия"



Ан-225 "Мрия" - портрет героя / Фото Офиса президента

Официальная делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским встретила в аэропорту Гостомеля транспортный самолет Ан-225 "Мрия", который доставил из Китая более 100 тонн (!) груза с медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом. Этот рейс - рекордный по объему для Украины. Большинство СМИ в своих фоторепортажах сделали акцент на чиновниках. А мы предлагаем вам фотографии с главным героем дня.

Польская беда



Пожар в парке Бебжаньский / Фото Getty

В Польше такая же беда, как и в Украине - массовые пожары. Сейчас критическая ситуация в национальном парке Бебжанський, где уже третьи сутки не могут потушить огонь на территории почти 6 тысяч гектаров. Поляки жалуются, что торфяники и камыши горят там ежегодно, но таких гигантских масштабов не было никогда. Кстати, причины пожаров те же, что и у нас - поджог сухой травы.

Американская "трагедия"



Стив Сэндс идет на работу / Фото Elizabeth D. Herman for The New York Times

Звезда шоубизнеса Дженнифер Лопес получила судебный иск за то, что опубликовала в инстаграме ... свой портрет. Американский фотограф Стив Сэндс требует от Лопес 150 тысяч долларов, потому что она не указала его авторство. Желтая пресса сейчас обсасывает эту тему и насмехается над Дженнифер, потому что раньше 50-летняя актриса уже пострадала из-за аналогичного скандала. Два года назад на нее уже подавали в суд за публикацию репортерского фото с женихом Алексом Родригесом. Чем завершится нынешний судебный процесс, узнаем позже. Но на всякий случай сайт 24 канала не будет публиковать фото Лопес, которое спровоцировало скандал. Лучше мы представим его автора Стива Сендса. Мир должен знать не только героев, но и антигероев...

Космическая эпопея



Falcon 9 рвется на орбиту / Фото SpaceX

Очередной триумф американской компании SpaceX и ее владельца Илона Маска. Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту еще 60 спутников системы Starlink. Теперь, сообщает Маск, в составе этой системы связи в околоземном пространстве находятся 420 космических аппаратов!

Уже не страшен!



Симпатичный астероид 52768 (1998 OR2) / Фото Getty

Мир увидел "лицо" астероида, который несколько лет назад напугал астрономов своим потенциально близким сближением с Землей. Сфотографировали его в итальянской обсерватории. Оказалось, что этот астероид не так уж и страшен! Тем более, что пролетит камень с официальным названием 52768 (1998 OR2) далеко от нашей планеты, сообщил Express.

