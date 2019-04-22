Зеленский и Порошенко: кто из украинцев и почему хочет видеть их президентами

Почему одни украинцы так мощно поддержали Зеленского, а другие Порошенко. Вместе с экспертами портрет избирателей формировали корреспонденты 24 канала.

Почему украинцы голосовали за Зеленского

Большинство избирателей лидера первого тура – это молодежь с Юга и Центра страны. Меньше всего голосов кандидат получил в трех областях Западной Украины, а также на Донбассе. Что касается гендерного признака, то за шоумена голосовала почти одинаковое количество женщин и мужчин. Они были с высшим или незаконченным высшим образованием.

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"Я голосовал в первую очередь не именно за кандидата Зеленского, а за команду и новых людей, которых он приведет к власти. К тому же спикер его команды мне нравится. По моему мнению, это позитивный человек и видно, что он знает, что делает", – рассказал студент Павел.

Более 50% опрошенных поддерживают Владимира Зеленского, потому что он не из политической системы,

– пояснил гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.



Избиратели Зеленского

Психолог Института социальной и политической психологии соглашается, что избиратели Зеленского голосовали за надежды на изменения. Однако за какие, еще не все понимают.

Чтобы было лучше, но не так, как теперь. Однако как именно будет лучше – избиратели конкретики не имеют. Люди больше додумывают, чего они хотят от Зеленского. Эти домысливания очень разные не только на Западе и на Востоке, но и в возрастных группах,

– рассказал социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский.

Избиратели Петра Порошенко

Действующего президента поддержали преимущественно люди среднего и старшего возраста на Западе и в Центре Украины. Больше мужчин, чем женщин отдали свои голоса за Петра Алексеевича. Среди избирателей Порошенко людей с высшим образованием чуть больше, чем у Зеленского.

"Я поддерживаю все его реформы и его движение вперед. Также вижу конкретные действия и его влияние на мою жизнь непосредственно", – пояснила киевлянка Наталья.



Избиратели Порошенко

Избиратели Порошенко больше взвешивали последствия своего решения, утверждают психологи.

Взвешенные и вдумчивые люди сконцентрировался в первом туре вокруг Порошенко. А во втором туре в большей степени сконцентрировался патриотический электорат,

– добавил социальный психолог, доктор психологических наук Вадим Васютинский.

Перед вторым туром социологи спрашивали украинцев, считают ли они нужными дебаты между кандидатами. Как это ни странно, но 51% опрошенных считали, что они не важны для их решения. И только 15% были твердо убеждены, что кандидаты обязаны пообщаться со своими избирателями.