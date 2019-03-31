Зеленский и Порошенко выходят во второй тур – согласны ли вы с результатами экзит-пола?

Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур президентских выборов, согласно предварительным результатам Национального экзит-пола. Участвуйте в опросе 24 канала – согласны ли вы с такими результатами?

По данным экзит-пола по состоянию на 18:00 в президентских выборах лидирует Владимир Зеленский – 30,4% голосов. Второе место занял Петр Порошенко – 17,8% голосов. Далее – Юлия Тимошенко (14,2%), Юрий Бойко (9,8%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

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Это не окончательные результаты, но как показывает предыдущий опыт, данные экзит-полов, как правило, отличаются от официальных данных ЦИК на 1-2,5%.

Как вы относитесь к таким результатам волеизъявления? Голосуйте:

Когда будут официальные результаты выборов?

После закрытия участки 31 марта начался подсчет голосов. Предварительные результаты начнут появляться на сайте ЦИК в ночь на 1 апреля. Если ни один кандидат не наберет 50% + 1 голос, 21 апреля состоится второй тур голосования.