Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента, – данные экзит-пола

Во второй тур президентских выборов Украины, который состоится 21 апреля, по результатам экзит-пола проходит Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

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Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.



Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины

Экзит-пол провел фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч 956 избирателей на 400 участках.

Заметим, Зеленского больше поддержали жители южных и восточных регионов, а меньше всего на Западе. Действующий президент наибольшую поддержку получил на Западе, а меньше всего – на Востоке страны.



Как будут проходить выборы-2019