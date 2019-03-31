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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов президента, – данные экзит-пола

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      Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов по данным экзит-пола
      Порошенко и Зеленский выходят во второй тур выборов по данным экзит-пола / Коллаж 24 Канала

      Во второй тур президентских выборов Украины, который состоится 21 апреля, по результатам экзит-пола проходит Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

      Зеленский лидирует в первом туре голосования на выборах президента Украины с 30,4%. Порошенко набирает 17,8%, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 14,2%.

      Читайте также: Выборы президента Украины 2019: сколько украинцев уже проголосовали

       

      Замыкают топ-5 лидеров президентских выборов-2019 кандидат от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Юрий Бойко, которого поддержали – 9,8% избирателей, и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,1%.


      Результаты экзит-пола первого тура выборов президента Украины

      Экзит-пол провел фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова. Они опросили около 17 тысяч 956 избирателей на 400 участках.

      Заметим, Зеленского больше поддержали жители южных и восточных регионов, а меньше всего на Западе. Действующий президент наибольшую поддержку получил на Западе, а меньше всего – на Востоке страны.


      Как будут проходить выборы-2019

      blog_ava
      Результаты экзит-пола на выборах-2019: онлайн-трансляция
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      Теги: Новости политики Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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