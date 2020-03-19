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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Зеленский и Трюдо поговорили по телефону о коронавирусе: какую помощь окажет Канада

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      Президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Главной темой диалога было противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

      Президент Зеленский отдельно выразил поддержку Джастину Трюдо. Дело в том, что Covid-19 инфицировалась жена канадского премьера Софи. Поэтому глава государства пожелал ей скорейшего выздоровления. Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

      К теме У жены канадского премьера Трюдо подтвердили коронавирус

      Президент проинформировал премьер-министра Канады о мерах, которые предпринимает Украина для защиты от распространения вируса. Лидеры также обсудили готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания,
      – говорится в сообщении.

      Как еще договорились противодействовать коронавирусу Трюдо и Зеленский:

      • Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.
      • Канада будет содействовать в вывозе из государства граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

      Сколько больных Covid-19 в Канаде?В Канаде подтверждены 727 случаев инфицирования Covid-19, из них – 9 летальных. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Британская Колумбия – 231 человек заболел, 7 умерли. Этот регион граничит со штатом Вашингтон, откуда опасная инфекция распространилась по всем Соединенным Штатам Америки.

      Украина на карантине: основное

      • По всей территории Украины с 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыли метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.
      • В некоторых городах (Черновцы, Луцк, Ужгород) полностью прекратили движение общественного транспорта.
      • Во всех городах и селах Украины закрыли рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.

      Внимание! В Украине по состоянию на 19 марта зафиксированы 8 случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных – две жертвы. Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 2, Киевской области – 2, Донецкой области – 1 и в городе Киев – 3 подтвержденных случая.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Владимир Зеленский Новости политики Новости Здоровье Здоровье Канада Джастин Трюдо
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