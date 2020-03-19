Зеленский и Трюдо поговорили по телефону о коронавирусе: какую помощь окажет Канада

Президент Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Главной темой диалога было противодействие пандемии коронавируса и оказание помощи населению обеих стран.

Президент Зеленский отдельно выразил поддержку Джастину Трюдо. Дело в том, что Covid-19 инфицировалась жена канадского премьера Софи. Поэтому глава государства пожелал ей скорейшего выздоровления. Об этом информирует пресс-служба президента Украины.

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Президент проинформировал премьер-министра Канады о мерах, которые предпринимает Украина для защиты от распространения вируса. Лидеры также обсудили готовность к координации усилий двух стран и взаимной поддержке в борьбе с распространением заболевания,

– говорится в сообщении.

Как еще договорились противодействовать коронавирусу Трюдо и Зеленский:

Канада готова предоставить Украине необходимое медицинское оборудование и препараты.

Канада будет содействовать в вывозе из государства граждан Украины, которые выразили желание вернуться на родину.

Сколько больных Covid-19 в Канаде?В Канаде подтверждены 727 случаев инфицирования Covid-19, из них – 9 летальных. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Британская Колумбия – 231 человек заболел, 7 умерли. Этот регион граничит со штатом Вашингтон, откуда опасная инфекция распространилась по всем Соединенным Штатам Америки.

Украина на карантине: основное

По всей территории Украины с 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Украина с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыли метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.

В некоторых городах (Черновцы, Луцк, Ужгород) полностью прекратили движение общественного транспорта.

Во всех городах и селах Украины закрыли рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.

Внимание! В Украине по состоянию на 19 марта зафиксированы 8 случаев заражения коронавирусом, среди инфицированных – две жертвы. Наибольшее количество больных в Черновицкой области – 10 больных, в Житомирской – 2, Киевской области – 2, Донецкой области – 1 и в городе Киев – 3 подтвержденных случая.