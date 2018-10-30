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      Зеленский и Вакарчук во втором туре могут победить любого из политиков, – Фесенко

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      Зеленский и Вакарчук во втором туре могут победить любого из политиков, – Фесенко

      Вероятные кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук во втором туре выборов могут обойти действующего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, которая сейчас является лидером президентского рейтинга.

      Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает информационное агентство "УНН".

      "Зеленский и Вакарчук являются такими соперниками и для Порошенко, и для Тимошенко, которые могут выиграть во втором туре только потому, что имеют значительно меньший рейтинг недоверия", – сказал политолог.

      Эксперт отметил, что критический рост недоверия к политическим элитам породило запрос на новых лидеров. Потенциальные кандидаты Зеленский и Вакарчук могут победить практически всех политиков хотя бы за то, что обычно во втором туре значительная часть избирателей голосует не "за", а "против".

      "На этом фоне сошли звезды Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Их знает абсолютное большинство украинцев. К ним есть доверие – как к медийным фигурам и общественным деятелям", – добавил Владимир Фесенко.

      При этом он отметил, что второе место Владимира Зеленского в президентских рейтингах не является сенсацией. Потенциальный кандидат еще в сентябре вошел в тройку лидеров и дальше имел положительную динамику роста поддержки. В пользу актера сыграл, в частности, его образ президента в сериале "Слуга народа". Часть украинцев отождествляют Зеленского с его героем.

      "Думаю, что сейчас Зеленского следует воспринимать всерьез. С такими рейтингами грех было бы отказываться от участия в президентских выборах", – считает Владимир Фесенко.

      Эксперт добавил, что в случае официального заявления о намерении баллотироваться в президенты и Зеленский и Вакарчук, безусловно, станут объектами жестких информационных атак и поиска компромата и грязных историй.

      Теги: Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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