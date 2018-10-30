Зеленский и Вакарчук во втором туре могут победить любого из политиков, – Фесенко

Вероятные кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук во втором туре выборов могут обойти действующего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, которая сейчас является лидером президентского рейтинга.

Об этом заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, передает информационное агентство "УНН".

"Зеленский и Вакарчук являются такими соперниками и для Порошенко, и для Тимошенко, которые могут выиграть во втором туре только потому, что имеют значительно меньший рейтинг недоверия", – сказал политолог.

Эксперт отметил, что критический рост недоверия к политическим элитам породило запрос на новых лидеров. Потенциальные кандидаты Зеленский и Вакарчук могут победить практически всех политиков хотя бы за то, что обычно во втором туре значительная часть избирателей голосует не "за", а "против".

"На этом фоне сошли звезды Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука. Их знает абсолютное большинство украинцев. К ним есть доверие – как к медийным фигурам и общественным деятелям", – добавил Владимир Фесенко.

При этом он отметил, что второе место Владимира Зеленского в президентских рейтингах не является сенсацией. Потенциальный кандидат еще в сентябре вошел в тройку лидеров и дальше имел положительную динамику роста поддержки. В пользу актера сыграл, в частности, его образ президента в сериале "Слуга народа". Часть украинцев отождествляют Зеленского с его героем.

"Думаю, что сейчас Зеленского следует воспринимать всерьез. С такими рейтингами грех было бы отказываться от участия в президентских выборах", – считает Владимир Фесенко.

Эксперт добавил, что в случае официального заявления о намерении баллотироваться в президенты и Зеленский и Вакарчук, безусловно, станут объектами жестких информационных атак и поиска компромата и грязных историй.