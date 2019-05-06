Зеленский или Порошенко: как выбирали украинцы в зависимости от возраста, образования и региона

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский стал бесспорным лидером во всех категориях избирателей – он во втором туре получил 73,22% голосов. Однако результаты опроса на выходе с избирательных участков дают возможность проанализировать особенности голосования разных групп населения.

Владимир Зеленский стал лидером во всех регионах, на Востоке и Юге за него проголосовали больше всего избирателей – 87%, сообщают в фонде "Демократические инициативы". Чуть меньше в центральных областях – 70%, а меньше всего на Западе – 57%.

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Петр Порошенко лучший результат получил именно на Западе. Там за него отдали свои голоса 41% украинцев. В других регионах этот показатель существенно ниже: Центр – 28%, Юг – 13,5%, Восток – 12%.

23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

Как голосовали в разных населенных пунктах?

В электорате Порошенко наибольший процент составляют избиратели из областных центров, а в Зеленского наоборот – жители крупных городов. В целом в населенных пунктах разного типа лидером стал Владимир Зеленский.

Наиболее активно за него голосовали в городах с населением от 100 тысяч жителей – 87%, поселках городского типа – 81%, в городах с населением менее 20 тысяч – 80%. В селах за Зеленского голосовали 73% избирателей. В областных центрах и городах с населением от 20 до 47 тысяч за него голосовали чуть меньше – 88%.

Зато Петра Порошенко избиратели таких городов поддержали сравнительно активно, там он получил 35% голосов. В областных центрах за него голосовали 30% украинцев.

Как голосовали женщины и мужчины?

Здесь отличий почти нет. В голосовании за Зеленского женщины опередили мужчин на 1%. За этого кандидата свой голос отдали 73% женщин и 72% мужчин. За Петра Порошенко проголосовали 26% мужчин и 25% женщин.

Как голосовали люди разного возраста?

Здесь снова лидирует Владимир Зеленский среди всех возрастных групп. Активно свои голоса ему отдавали молодые избиратели. Так, он получил 80% голосов избирателей в возрасте от 18 до 29 лет, 73,5% – от возрастной категории 30-39 лет, 73% – 40-49 лет, 72% – 50-59 лет. Наименее активными избирателями Зеленского были украинцы старше 60 лет – 69,5%.

А вот поддержка Петра Порошенко больше именно среди избирателей старшего возраста – 29% голосов. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет голосовала за Порошенко слабее – 19%. Украинцы от 30 до 39 лет отдали этому кандидату 25% голосов. В возрастной категории 40-49 лет есть 25% избирателей Порошенко, а среди украинцев в возрасте от 50 до 59 лет – 26,5%.

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Как голосовали люди с разным уровнем образования?

За Зеленского активно голосовали украинцы с неполным средним образованием – 82%. Среди избирателей с полным средним образованием, средним специальным и незаконченным высшим образованием его поддержка примерно одинаковая – 78%, 75% и 77%. Наименьшее количество голосов в Зеленского от избирателей с полным высшим образованием – 67%.

У Петра Порошенко наоборот – больше всего голосов он получил от украинцев с высшим образованием – 31%. Наименее активно за него голосовали избиратели с неполным средним образованием – 16%.

Когда состоится инаугурация Зеленского?

Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



В команде будущего гаранта убеждены, что инаугурация Зеленского может состояться 28 или 30 мая, чтобы он не смог распустить Верховную Раду. Ведь тогда к парламентским выборам останется менее полугода.



