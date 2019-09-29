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      Зеленский инкогнито посетил Бабий Яр: фото

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      Владимир Зеленский в Бабьем Яру
      Владимир Зеленский в Бабьем Яру / Украинская правда

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал 29 сентября в Бабьем Яру на 78-ю годовщину трагедии, однако не афишировал этого. В свою очередь раввин Яков Блайх выразил возмущение тем, что президент не участвовал в официальных мероприятиях.

      О посещении Зеленским Бабьего Яра сообщила "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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      "Впервые в истории независимой Украины Президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 числа. Он еврей, ему не надо. Президент с премьер-министром ходили каждый год сюда, они знали, что есть такой Бабий Яр, надо уважать то, что было. А сегодня президент, слава богу, прислал корзину цветов. А следующий президент уже, наверное, полностью забудет о том, что был Бабий Яр", – процитировало издание Блайха.

      В то же время главный раввин Украины Моше Реувен Асман назвал некорректными высказывания бывшего главного раввина Блайха в адрес Зеленского.

      Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить это место. Президент Владимир Зеленский только несколько недель назад вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху принимал участие в государственной церемонии в Бабьем Яру,
      – написал главный раввин Украины в своем фейсбуке.

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      Что известно про трагедию в Бабьем Яру? Одно из самых жестоких преступлений гитлеровских оккупантов во время Второй мировой войны. Только 29-30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 34 тысячи евреев. Всего до 1943 года там убили до 100 тысяч человек. Среди невинно убитых – евреи, цыгане, караимы, украинская интеллигенция и националисты, военнопленные и даже пациенты психиатрической больницы.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Бабий Яр Голокост Новости Киева Религия евреи История Жертвы
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