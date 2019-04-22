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      Зеленский как президент Украины: что будет с экономикой

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      Зеленский как президент Украины - что будет с экономикой Украины
      Зеленский как президент Украины / Фото из открытых источников

      За Владимира Зеленского, согласно результатам экзит-полла, 73,2% украинцев отдали свой голос во втором туре. Как победа Зеленского на президентских выборах повлияет на экономику Украины – в эфире 24 каналу рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

      Риски для экономики

      – Что касается экономики, то здесь полная неопределенность. Люди голосовали против чего-то, это эмоциональное решение, но они не голосовали за что-то. Неопределенность – это всегда плохо для экономики, ведь это создает риски и заставляет бизнес или инвесторов переждать, чтобы посмотреть, что будет дальше. Однако некоторых это заставит и убежать.

      Читайте также: Движение в НАТО и ЕС: чего ожидать от Зеленского

      – На самом деле, те три судебных решения, которые мы получили относительно "Приватбанка", очень негативно повлияют на инвестиционную привлекательность Украины. Если это будет продолжаться в том же духе, то ожидания будут плохие.

      Сотрудничество с МВФ

      – Критически есть то, сохранится ли наше сотрудничество с МВФ. Экономика три года растет – растут реальные доходы населения, ВВП, бизнеса. То есть ситуация для кампаний является замечательной, но сейчас есть критическая возможность, что это будет изменено, если мы потеряем сотрудничество с МВФ.

      Это разрушит нашу макроэкономическую стабильность, в результате мы получим совсем другую экономическую ситуацию.

      – У нас макроэкономическая стабильность полностью базируется на сотрудничестве с международными кредиторами. У нас есть два года пиковых нагрузок по выплате внешнего долга. Вообще это не является проблемой для любой страны, потому что мы берем новые деньги, а отдаем старые. Но ключевым является то, что надо иметь доступ к тем деньгам. В Украине этот доступ обеспечивается с сотрудничеством с МВФ. Если мы вдруг потеряем МВФ, то никто нам денег не даст. Из-за этого мы можем столкнуться с перспективой дефолта.

      Смотрите полное интервью с Сергеем Фурсой:

      вибори 2019
      Результаты экзит-пола

       

       

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      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Финансы МВФ
      Источник: 24 канал
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