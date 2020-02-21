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      Зеленский лично позвонил девушке, которую не выпустили из Китая из-за собаки: детали

      - Читати новину українською
      Анастасия Зинченко / instagram.com/nastyazinchenko

      Президент Украины пообещал найти способ вернуть домой украинку Анастасию Зинченко, которую накануне не эвакуировали из Уханя из-за отказа оставить собаку. Владимир Зеленский лично позвонил девушке, и отметил, что он поможет в решении этого вопроса.

      Видео разговора с президентом девушка выложила на своей странице в Инстаграме.

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      В своем профиле девушка написала, что Владимир Зеленский "подбодрил и пообещал помочь".

      Напомним, что 19 февраля 2020 года девушка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мои старания попасть с Мишей домой и результат Как вы уже знаете, ранее посольство мне дали отказ на эвакуацию вместе с собакой. После чего я стала давать интервью, связываться с МИД, МАППУ. Посольство со мной связались и разрешили эвакуироваться с собакой но при условии, если все будет соответствовать с санитарными нормами. Поскольку я нахожусь в Ухань, где все закрыто и передвижения по городу уже невозможны, только на специальной машине у которой есть разрешение, а такую машину найти и забронировать поездку можно через правоохранительные органы. Я нашла одну единственную ветеринарную которая мне помогла, люди из Гуанчжоу собирали и передавали мне документы посылкой. Я нашла вчера машину, собрала все документы и забрала клетку для ее перевоза, отправила все документы в первой половине дня в посольство. Мое сообщение и вопросы про собаку они игнорировали. После чего сотрудник и представитель от посольства Украины мне позвонил и сказал что я с собакой эвакуироваться не могу. Уверял что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов и они, даже, были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. Тоесть, посольство документы никуда не передали, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона но не они. Но как оказалось, они просто издевались все это время надо мной, получив документы, их никуда не предоставили. Сегодня, поскольку не улетела, я пыталась пойти в магазин за продуктами, с начала меня не выпускали из дома, так как вышли новые правила и из жилого комплекса люди не могут выходить и заходить даже по пропускам. Связались с полицией и объяснили что я не улетела а продуктов нет, они дали разрешение поехать в магазин. Все бы хорошо но и в магазин меня не впустили, нужны документы и пропуски, который я не знаю где достать, посольство тоже отказалось проинформировать в этом вопросе. Я купила возле дома в небольшом магазине что смогла и ушла домой. Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь что скоро все закончится и попаду домой с Мишей

      A post shared by Anastasiya Zinchenko (@nastyazinchenko_) on

      Что известно об эвакуации украинцев из Уханя:

      • 20 февраля самолет со здоровыми эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку и прошел дезинфекцию. Впоследствии самолет приземлился в Харькове, откуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".
      • В медцентре все эвакуированные в течение двух недель будут находиться на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не болен коронавирусом.
      • Вместе с эвакуированными из Уханя в течение всего времени будет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Она будет руководить министерством через скайп.

      коронавірус
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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Коронавирус 2020 Здоровье Китай
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