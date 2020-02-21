Зеленский лично позвонил девушке, которую не выпустили из Китая из-за собаки: детали

Президент Украины пообещал найти способ вернуть домой украинку Анастасию Зинченко, которую накануне не эвакуировали из Уханя из-за отказа оставить собаку. Владимир Зеленский лично позвонил девушке, и отметил, что он поможет в решении этого вопроса.

Видео разговора с президентом девушка выложила на своей странице в Инстаграме.

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В своем профиле девушка написала, что Владимир Зеленский "подбодрил и пообещал помочь".

Напомним, что 19 февраля 2020 года девушка не смогла вылететь из китайского Уханя, поскольку посольство Украины не позволило ей забрать домой свою собаку. В соцсетях Анастасия Зинченко отметила, что собрала все необходимые документы и передала их в посольство, но дипломаты ей отказали.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя:

20 февраля самолет со здоровыми эвакуированными из Уханя украинцами и иностранцами прибыл сначала в аэропорт "Борисполь", где совершил дозаправку и прошел дезинфекцию. Впоследствии самолет приземлился в Харькове, откуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары".

В медцентре все эвакуированные в течение двух недель будут находиться на обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не болен коронавирусом.

Вместе с эвакуированными из Уханя в течение всего времени будет и глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Она будет руководить министерством через скайп.



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