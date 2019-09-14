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      Зеленский лично проверил мост, из-за которого заключил пари с Филатовым: выводы

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      Зеленский: Пари продолжается
      Зеленский: Пари продолжается / Скриншот с видео со страницы ОП

      Президент Зеленский во время рабочей поездки в Днепр осмотрел отремонтированный мост – именно тот, из-за которого было пари с мэром Филатовым: если до 14 сентября мост не будет готов, то мэр уйдет в отставку. Однако были разные комментарии от специалистов, поэтому прийти к единому выводу, кто выиграл пари – так и не удалось.

      Именно поэтому Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что пари с мэром Днепра Борисом Филатовым продолжается.

      Между тем Зеленский представил нового председателя Днепропетровской ОГА

      Выслушав нескольких специалистов по поводу того, в каком состоянии сейчас отремонтированный мост, Зеленский не пришел к однозначному выводу.

      Я вижу какие-то разборки между мэром города, Службой безопасности, учеными... Кто-то не понимает качество этого моста, кто подтверждает, что мост сдан и можно ездить. Что я вижу? Мост сделан, сделан в срок, мы по нему ехали. Но качество моста мы не можем сейчас подтвердить,
      – сказал Зеленский.

      И пояснил: "Для принятия справедливого решения мэр передаст мне лично материалы по нему. Я обращусь к специальной комиссии, и пусть комиссия приезжает и принимает. Я разберусь – дайте мне некоторое время на справедливое решение. Пари продолжается".

      Мэр Днепра поблагодарил Зеленского, пожал руку и сказал, что ожидает "справедливого и объективного решения".

      Что это за история с мостом и пари Зеленского и Филатова?

      12 июля 2019 года Зеленский посещал Днепр. Тогда президент договорился с мэром, что Филатов уйдет в отставку, если Центральный мост не отремонтируют до 14 сентября.

      9 августа специалисты осмотрели мост и взяли образцы бетона для строительно-технической и товароведческой экспертизы. А прокуратура области начала проверку фактов возможного присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.

      7 сентября Борис Филатов продемонстрировал новый мост, из-за которого спорил с президентом. А 13 сентября в Днепровском городском совете правоохранители провели обыски – как раз в производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции моста.

      Что известно о мосте, который стал основанием пари мэра и президента?
      Его открыли в 1966 году и с тех пор мост существенно разрушился. Например, на пешеходной части износилось покрытие – огромные дыры угрожали пешеходам если не провалом, то потерей вещей. Также истощились ограждения, опоры освещения, гидроизоляция, стойки опор и фундамент.

      Ремонт начали в 2017 году: на мосту переделали электрические сети, мостовое полотно, навигационную сигнализацию, наружное освещение, контактные сети троллейбуса и тому подобное.

      ПАРИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО И МЭРА ФИЛАТОВА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Борис Филатов Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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