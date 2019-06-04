Зеленский на два дня прибыл в Брюссель: что здесь будет делать и с кем встретится президент

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель. Это его первый официальный зарубежный визит в этой должности. Находиться гарант в бельгийской столице будет в течение двух дней. За это время он должен встретиться с высокими представителями Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО.

Самолет украинского президента приземлился в международном аэропорту "Завентем" (11 километров северо-восточнее Брюсселя – 24 канал) во второй половине дня 4 июня. В состав украинской делегации, кроме самого Зеленского, еще вошли заместитель главы Администрации Президента Вадим Пристайко и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Мендель назвал главную цель первого зарубежного визита Зеленского

Как отметил украинский лидер на своей странице в Facebook, начнет он разговор с европейскими лидерами с информации о сотнях детей, погибших от пуль на Востоке Украины.

"По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка. Около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием – психологическим, сексуальным, физическим", – подчеркнул президент.

По его словам, одних призывов мало.

В Международный день невинных детей я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей. Поэтому мои разговоры начнутся с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение,

– добавил он.

В соответствии с программой пребывания Зеленского в Брюсселе, первым, с кем он встретится, будет президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер. Мероприятие должно начаться в 16:30 по Киеву с церемонии официального рукопожатия и фотографирования в специальном VIP-углу здания европейского органа. Правда, совместных заявлений для прессы не будет.

Далее Зеленский посетит штаб-квартиру НАТО. Здесь украинский президент проведет встречу с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. В 17:45 по Киеву состоится их совместная пресс-конференция. После общения с прессой Зеленский и Столтенберг примут участие в заседании комиссии Украина – НАТО на уровне послов.

Кроме того, в 19:20 по Киеву в здании Еврокомиссии должна начаться встреча Зеленского с президентом Еврокомиссии относительно евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом. Именно он курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершится первый день пребывания украинского гаранта в Брюсселе переговорами с польским коллегой Анджеем Дудой. Их встреча состоится в представительстве Польши в ЕС, а после нее президенты Украины и Польши сделают заявления для прессы.

Во второй день запланирована встреча Зеленского с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини. Также он проведет аналогичное мероприятие с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. После окончания последней встречи пройдет совместная пресс-конференция сторон.

Читайте также: Как проводит свой рабочий день Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас убеждал, что встреча президента Зеленского с президентом ЕК Юнкером – это возможность поддерживать "очень хороший уровень взаимоотношений с Украиной".

Это первая встреча с новым президентом Украины, и мы с нетерпением ее ждем. Это возможность поддерживать очень хороший уровень взаимоотношений, который у нас был с Украиной также во время президентства Порошенко,

– заявлял он.

В то же время брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк утверждает, что по итогам встреч Зеленский не планирует отвечать на вопросы журналистов и ограничится лишь заявлением.

"Зеленский не просил о пресс-конференции с Юнкером, а лишь ограничится заявлением с Туском и, вероятнее всего, не будет отвечать на вопросы со Столтенбергом. Первый визит президента Украины в Брюссель, и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" – подчеркнул представитель СМИ.

interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions? — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 4, 2019

Второй международный визит Владимир Зеленский может осуществить в Вашингтон. В частности, в конце мая президент США Дональд Трамп пригласил его совершить официальный визит. Украинский гарант, со своей стороны, поблагодарил за приглашение. Когда состоятся их переговоры, пока неизвестно. Кроме того, президента Украины пригласили 2 июля посетить Канаду: там же будет происходить Конференция по поддержке реформ в Украине.

Что касается иных зарубежных поездок, то сейчас в команде Зеленского еще прорабатывают график на ближайшую перспективу.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО: