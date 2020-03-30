Зеленский на фоне вспышки COVID-19 встретился с военным командованием: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и руководителями различных видов и родов ВСУ. Главная тема разговора – меры по недопущению COVID-19 не должны влиять на уровень готовности армии.

О селекторном совещании и главных выводах после него говорится в сообщении пресс-службы президента.

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Любые мероприятия, связанные с недопущением коронавирусной инфекции, не должны влиять на высокий уровень готовности Вооруженных сил Украины выполнять возложенные на них задачи,

– отметил во время собрания Зеленский.

О чем говорил Зеленский с военным командованием:

Совещание было посвящено вопросам предотвращения распространения COVID-19 и обеспечения обороноспособности Украины.

Глава государства заслушал информацию о мерах, которые принимает командование для нераспространения COVID-19 в войсках;

А также информацию о вероятном участии военных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Министр обороны Украины Андрей Таран доложил, что ситуация в армии сейчас контролируется, поскольку приоритет для Минобороны – "человекоцентричность и забота о соответствующем и полном обеспечении каждого военнослужащего".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, в свою очередь, заверил, что военные готовы к отражению агрессора и обороне Украины.

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Мы сделаем все возможное, чтобы наши военные оставались здоровыми. Это наша первоочередная задача. Однако все предпринимаемые меры ради безопасности от коронавируса не должны повлиять на боевую готовность наших военнослужащих. Здесь все просто: они защищают нас, а мы – их", – добавил глава государства.