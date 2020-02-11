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      Зеленский надеется, что через 4 года зарплаты в Украине будут, как в Польше

      84 Читати новину українською
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский верит в то, что в течение 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизится к уровню зарплат в соседней Польше. Глава государства ожидает возвращения украинских заробитчан домой.

      Об этом Зеленский сообщил в видео "Один рабочий день Президента Украины", опубликованном Офисом Президента.

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      Я очень хочу, чтобы у нас средняя заработная плата была, как в Польше. Хочу верить, что мы за эти 4,5 года осуществим эту мечту. Хотя бы (зарплата – 24 канал) немного меньше, чем в Польше, уже нормально. По крайней мере, 70% от польской зарплаты – считаю, что победит то, что ты все же хочешь быть дома,
      – подчеркнул президент.

      Глава государства пояснил, что ориентируется именно на Польшу, поскольку, по его словам, уже несколько миллионов украинцев работают и живут в Польше. Для того, чтобы вернуть их домой, нужно чтобы украинские зарплаты соответствовали польским.

      Смотрите видео "Один рабочий день Президента Украины":

      Отметим, что средняя заработная плата в Украине в декабре 2019 года увеличилась на 16% по сравнению с декабрем 2018 года. Теперь она составляет 12 тысяч 264 грн.

      Согласно данным Госстата, самую высокую зарплату начислили в Киеве. В декабре она составляла 18 тысяч 869 гривен. А самую низкую получили в Черниговской области – 8 тысяч 851 гривна. Всего в большинстве областей Украины размер зарплаты колеблется в пределах от 10 до 11 тысяч гривен.


      Средняя зарплата по Украине выросла / Инфографика 24 канала

      Самую большую зарплату получают в области финансовой и страховой деятельности – 22 тысячи 198 гривен. А самую низкую – работники здравоохранения и предоставления социальной помощи (8 тысяч 505 гривен), а также те, кто работают в области временного размещения и организации питания (7 тысяч 280 гривен).

      Что известно о зарплатах в Украине?
      С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час. А самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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      Ранее аналитики подвели итоги за 4 квартал 2019 года. Средняя зарплата в рабочих сферах в Украине составила 10 тысяч 500 гривен.


      Какие зарплаты в рабочей сфере / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Заробитчане Новости Польши Зарплата
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