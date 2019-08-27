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      Зеленский назначил Болдыря главой СБУ в Киеве и области

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      Сергей Болдырь стал новым руководителем СБУ в Киеве и области
      Сергей Болдырь стал новым руководителем СБУ в Киеве и области / depo.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Болдыря на должность главы Управления СБУ в Киеве и Киевской области.

      Что известно о Сергее Болдыре?

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      Сергей Болдырь с 2016 года был начальником Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Центрального управления СБУ. В 2017 году тогдашний президент Петр Порошенко присвоил Болдырю звание генерал-майора.

      Болдырю 46 лет и он родом из Одессы. После начала войны на Донбассе он в составе спецслужбы работал над выявлением сепаратистов среди тех, кто переезжал из оккупированного Донбасса на контролируемую Украины территорию.

      Заметим, что Болдырь – профессиональный работник СБУ, так как закончил Национальную академию Службы безопасности Украины.

      Об имуществе Болдыря ничего неизвестно, ведь декларации работников СБУ засекречены.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Владимир Зеленский СБУ Назначения Зеленского
      Источник: 24 канал
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