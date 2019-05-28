Зеленский назначил еще одного советника: кто такой Олег Устенко

Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко стал внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующий указ опубликовали на официальном президентском сайте 28 мая.

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Указ Зеленского о назначении Устенко советником Президента

Кто такой Олег Устенко?

Он родился 26 октября 1969 года в Киеве. В 1994 году получил звание кандидата экономических наук Киевского национального экономического университета, в 2001 – степень магистра Гарвардского университета. В 2003 году Стефанчук стал докторантом в университете Brandeis. Свободно владеет английским языком.

Карьера

В 2004 году присоединился к команде Международного Фонда Блейзера и стал исполнительным директором и Украины. Там и сейчас занимается экономическими и финансовыми исследованиями развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Он консультировал украинскую власть и правительства других стран СНГ по вопросам экономической политики, активный участник наиболее важных экономических событий в регионе. Основная область его специализации – регион СНГ и Украины.

Что это за фонд?

Международный фонд Блейзера создали в 2001 году при участии американской частной инвестиционной компании SigmaBleyzer. Президент и директор-распорядитель компании – Майкл Блейзер, он же – президент фонда. Фонд занимается исследованиями экономики Украины.

Кроме того, Олег Устенко участвовал в различных проектах Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, правительств стран СНГ и ряда университетов разных стран. Среди них – Гарвард, Дьюк и Массачусетский институт технологий. В команде Владимира Зеленского Устенко был советником по макроэкономической политике.

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Также Владимир Зеленский назначил 21 мая своим внештатным советником Михаила Федорова. Еще одним советником гаранта и его представителем в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук.

Первые назначения Владимира Зеленского: инфографика 24 канала