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      Зеленский назначил еще одного советника: кто такой Олег Устенко

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      Олег Устенко - кто он, биография еще одного советника Зеленского
      Зеленский назначил внештатным советником Олега Устенко / 24 канал

      Исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко стал внештатным советником Президента Украины Владимира Зеленского.

      Соответствующий указ опубликовали на официальном президентском сайте 28 мая.

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      Указ Зеленского о назначении Устенко советником Президента

      Кто такой Олег Устенко?

      Он родился 26 октября 1969 года в Киеве. В 1994 году получил звание кандидата экономических наук Киевского национального экономического университета, в 2001 – степень магистра Гарвардского университета. В 2003 году Стефанчук стал докторантом в университете Brandeis. Свободно владеет английским языком.

      Карьера

      В 2004 году присоединился к команде Международного Фонда Блейзера и стал исполнительным директором и Украины. Там и сейчас занимается экономическими и финансовыми исследованиями развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

      Он консультировал украинскую власть и правительства других стран СНГ по вопросам экономической политики, активный участник наиболее важных экономических событий в регионе. Основная область его специализации – регион СНГ и Украины.

      Что это за фонд?
      Международный фонд Блейзера создали в 2001 году при участии американской частной инвестиционной компании SigmaBleyzer. Президент и директор-распорядитель компании – Майкл Блейзер, он же – президент фонда. Фонд занимается исследованиями экономики Украины.

      Кроме того, Олег Устенко участвовал в различных проектах Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, правительств стран СНГ и ряда университетов разных стран. Среди них – Гарвард, Дьюк и Массачусетский институт технологий. В команде Владимира Зеленского Устенко был советником по макроэкономической политике.

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      Также Владимир Зеленский назначил 21 мая своим внештатным советником Михаила Федорова. Еще одним советником гаранта и его представителем в Верховной Раде стал Руслан Стефанчук.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Назначения Зеленского Президент Украины
      Источник: 24 канал
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