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      Зеленский назначил комика из "Лиги смеха" Гуменюка главой РГА: что о нем известно

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      Василий Гуменюк в "Лиге смеха" / Скриншот из видео

      Комик Василий Гуменюк, который выступал на проекте "Лига смеха", назначен главой Ярмолинецкой РГА в Хмельницкой области. Он баллотировался на парламентских выборах от "Слуги народа", но не прошел в Верховную Раду.

      Соответствующее распоряжение Президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано 20 февраля на сайте главы государства.

      Интересно: Зеленский таки назначил скандального любителя России Муравенко главой РГА в Одесской области

      Что известно о Василии Гуменюке

      Гуменюк был участником команды "Винницкие", которая выступала на "Лиге смеха". Больше всего он запомнился в номере "Глаза девичьи", в котором шутил о размере женской груди.

      Смотрите видео выступления Гуменюка:

      Гуменюк активно поддерживал Владимира Зеленского на президентских выборах и даже баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" в 192 округе. 


      Гуменюк баллотировался в народные депутаты от "Слуги народа" в 192 округе / Фото с фейсбук-страницы Василия Гуменюка

      Следует знать: Зеленский назначил кураторов областей: какая причина – список

      К слову, Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение, в том числе представители партии "Слуга народа", решили назначить ответственных за регионы. Происходит это в рамках подготовки к местным выборам. Назначены кураторы областей, которые, в частности, будут заниматься отбором людей в списки в областные и местные советы.

      Интересно, что за Тернопольскую область отвечает Виктор Гевко. Он является членом команды "Лиги смеха" "VIP Тернополь". А во время прошлогодних президентских выборов Гевко был представителем Зеленского в этой области.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Новости Хмельницкого Квартал 95 Назначения Зеленского Слуга народа
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