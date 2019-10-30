Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма

Владимир Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Президент во время форума в Мариуполе анонсировал государственную стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма, которая должна появиться после 5 лет войны. Ее составляющие будут представлены сегодня, 30 октября. В то же время Зеленский заверил, что эту программу власть обсудит с обществом.

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Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать:

прозрачность и публичность;

консенсус в украинском обществе;

реализм;

имплементация.

Зеленский отметил, что все этапы придется пройти вместе – государству, обществу и каждому гражданину.

Прозрачность и публичность

Президент пояснил, что государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог.

Именно поэтому проходит этот форум – это первый шаг для поиска ответа на важнейшие вопросы. Речь идет о судьбе государства,

– добавил Зеленский.

Консенсус

Зеленский сказал, что украинскому обществу нужно договориться между собой.

Реализм

Президент подчеркнул: ошибочно думать, что мы вернем Крым военным путем, и уже завтра все заговорят на украинском языке.

"Мы должны быть реалистами и не бояться правды", – добавил он.

Имплементация

Зеленский пояснил, что имплементация – это способность воплощать стратегию в жизнь, реальные шаги и реальные результаты.

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Как власть оценивает восстановление Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.

Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.

Важно. Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.