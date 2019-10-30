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      Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма

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      Президент назвал 4 составляющие реинтеграции оккупированных территорий
      Президент назвал 4 составляющие реинтеграции оккупированных территорий / Getty Images

      Владимир Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

      Президент во время форума в Мариуполе анонсировал государственную стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма, которая должна появиться после 5 лет войны. Ее составляющие будут представлены сегодня, 30 октября. В то же время Зеленский заверил, что эту программу власть обсудит с обществом.

      Важно: Зеленский назвал 3 этапа для успешного завершения войны

      Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать:

      • прозрачность и публичность;
      • консенсус в украинском обществе;
      • реализм;
      • имплементация.

      Зеленский отметил, что все этапы придется пройти вместе – государству, обществу и каждому гражданину.

      Прозрачность и публичность

      Президент пояснил, что государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог.

      Именно поэтому проходит этот форум – это первый шаг для поиска ответа на важнейшие вопросы. Речь идет о судьбе государства,
      – добавил Зеленский.

      Консенсус

      Зеленский сказал, что украинскому обществу нужно договориться между собой.

      Реализм

      Президент подчеркнул: ошибочно думать, что мы вернем Крым военным путем, и уже завтра все заговорят на украинском языке.

      "Мы должны быть реалистами и не бояться правды", – добавил он.

      Имплементация

      Зеленский пояснил, что имплементация – это способность воплощать стратегию в жизнь, реальные шаги и реальные результаты.

      К теме: Станет стартом для нового Донбасса, – Зеленский о Мариуполе

      Как власть оценивает восстановление Донбасса

      Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.

      • Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.
      • Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.

      Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.

      Важно. Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Аннексия Крыма Новости Крыма Реинтеграция Донбасса Владимир Зеленский Деньги
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