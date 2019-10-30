Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции Донбасса и Крыма
Владимир Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
Президент во время форума в Мариуполе анонсировал государственную стратегию по реинтеграции Донбасса и Крыма, которая должна появиться после 5 лет войны. Ее составляющие будут представлены сегодня, 30 октября. В то же время Зеленский заверил, что эту программу власть обсудит с обществом.
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Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать:
- прозрачность и публичность;
- консенсус в украинском обществе;
- реализм;
- имплементация.
Зеленский отметил, что все этапы придется пройти вместе – государству, обществу и каждому гражданину.
Прозрачность и публичность
Президент пояснил, что государство должно не только объяснять свои шаги, оно должно вместе с гражданским обществом инициировать масштабный национальный диалог.
Именно поэтому проходит этот форум – это первый шаг для поиска ответа на важнейшие вопросы. Речь идет о судьбе государства,
– добавил Зеленский.
Консенсус
Зеленский сказал, что украинскому обществу нужно договориться между собой.
Реализм
Президент подчеркнул: ошибочно думать, что мы вернем Крым военным путем, и уже завтра все заговорят на украинском языке.
"Мы должны быть реалистами и не бояться правды", – добавил он.
Имплементация
Зеленский пояснил, что имплементация – это способность воплощать стратегию в жизнь, реальные шаги и реальные результаты.
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Как власть оценивает восстановление Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что для восстановления Донбасса необходимо 300 миллиардов гривен. По его словам, это будет масштабный проект реинтеграции.
- Глава государства призвал предпринимателей помогать государству решать социальные проблемы и инвестировать в восстановление инфраструктуры Донбасса, где продолжается российско-украинская война.
- Эту тему он мог таки обсуждать на недавней встрече с олигархом Игорем Коломойским.
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий пояснил, что восстановление инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса не могут осуществить в пределах одного или двух годовых бюджетов – масштабы очень большие.
Важно. Украина проводит переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов. Среди вероятных инвесторов – Словакия, Румыния, Польша. Криклий заявлял, что международные организации готовы помогать очень активно.