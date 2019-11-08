Зеленский назвал Украину самым привлекательным стартапом в мире

Президент Владимир Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле и алмазом, который требует огранки из реформ и инвестиций.

Президент обратился к участникам Киевского международного экономического форума. Глава государства заявил, что рассчитывает на мощный экономический скачок Украины.

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По его мнению, последние 28 лет в Украине только имитировали реформу, в результате чего она стала "экономическим андердогом".

Новая украинская власть слишком амбициозная, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, все это придает нам адреналина, решимости и силы для мощного экономического скачка,

– сказал Зеленский.

По его словам, для этого Украина должна провести очистку судебной системы, создать равные правила для всех, продемонстрировать успех в борьбе с коррупцией, реформировать образование.

Президент добавил, что готов лично гарантировать защиту инвестиций.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению государственным имуществом. Соответствующий законопроект 3 октября одобрила Верховная Рада.

Что такое концессия и для чего она нужна Украине?

Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.



Применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов. Среди них – морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты, другие объекты госсобственности. Принятый Радой документ предусматривает возможность, в частности, предоставления неденежной поддержки инвесторам.