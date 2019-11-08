12:09
8 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: США уничтожает русское православие.Кадыров планирует убивать за оскорбления в сети
      Вєсті Кремля
      22:36, 7 ноября
      Вести.UA: Оговорка Зеленского по Фрейду. Порошенко отдыхает
      Вєсті.UA
      19:32, 7 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ДЖЕК МА В УКРАИНЕ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Зеленский назвал Украину самым привлекательным стартапом в мире

      55 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский назвал Украину одним из наиболее привлекательных стартапов на Земле и алмазом, который требует огранки из реформ и инвестиций.

      Президент обратился к участникам Киевского международного экономического форума. Глава государства заявил, что рассчитывает на мощный экономический скачок Украины.

      К теме: Почему иностранный инвестор начал отворачиваться от Украины?

      По его мнению, последние 28 лет в Украине только имитировали реформу, в результате чего она стала "экономическим андердогом".

      Новая украинская власть слишком амбициозная, чтобы мириться с таким непривлекательным статусом. И когда говорят, что наши шансы невысоки, когда нас недооценивают, все это придает нам адреналина, решимости и силы для мощного экономического скачка,
      – сказал Зеленский.

      По его словам, для этого Украина должна провести очистку судебной системы, создать равные правила для всех, продемонстрировать успех в борьбе с коррупцией, реформировать образование.

      Президент добавил, что готов лично гарантировать защиту инвестиций.

      Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о концессии, предусматривающий условия привлечения частного капитала к управлению государственным имуществом. Соответствующий законопроект 3 октября одобрила Верховная Рада.

      Что такое концессия и для чего она нужна Украине?
      Это договор о передаче государственных ресурсов, предприятий и других объектов во временное пользование иностранным фирмам, частным лицам или другим государствам.

      Применение механизма концессии позволит государству привлечь значительные частные инвестиции для модернизации и повышения эффективности использования инфраструктурных объектов. Среди них – морские и речные порты, автомобильные дороги, аэропорты, другие объекты госсобственности. Принятый Радой документ предусматривает возможность, в частности, предоставления неденежной поддержки инвесторам.

      blog_ava
      Яремчук забил за "Гент", "МанЮнайтед" разгромил "Партизан": видеообзор матчей Лиги Европы
      сегодня
      860
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Инвестиции Стартап Реформы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сегодня , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 52
      Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      сегодня , 09:20 Самоубийства, насилие, фильмы о Майдане: что происходит в Гонконге
      Богдан Мірошниченко 211
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      7 ноября , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      741
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сегодня , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 1092
      О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      сегодня , 01:27 О тайнах заседаний "Слуги народа" и газовом контракте с Россией: Герус рассказал детали
      Катерина Козачинська 649
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук