Зеленский назвал условия, при которых на Донбассе могут пройти местные выборы

Президент Владимир Зеленский убежден, что на оккупированном Донбассе также должны состояться местные выборы, ведь это территория Украины. При этом, они должны проходить только после вывода российских войск и по украинскому законодательству.

Глава государства на брифинге после встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд в Киеве отметил, что перед проведением выборов на Востоке нужно провести немалую работу, и речь идет не об одном вопросе.

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Сначала – это вопрос обмена людей, а затем разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Только тогда мы говорим о разведении войск на всей территории, а это 400 километров. А уже после этого можно говорить о формате выборов на оккупированных территориях,

– пояснил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что выборы на Востоке должны состояться так же, как и в других областях, ведь это – территория Украины.

"Донбасс – это Украина, поэтому местные выборы там должны быть. Но должны проходить по украинскому законодательству", – подчеркнул президент.

Остальные детали и примерные сроки выборов он не смог назвать, так как сначала должна пройти встреча в нормандском формате отнсоительно ситуации на Донбассе.

Отметим, накануне о проведении местных выборов на оккупированном Донбассе заявил глава МИД Вадим Пристайко. По его словам, власть хотела бы одновременно провести выборы по всей стране, включая территории Востока, временно не подконтрольные Украине. Впрочем, сделать это сейчас не удастся.

Что уже говорили у Зеленского о местных выборах? Согласно Конституции Украины, они проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы запланированы на октябрь 2020 года. Однако не все так просто.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти". В то же время, лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков думает, что местные выборы состоятся в 2020 году. Но все будет зависеть от местных органов власти.



Глава Офиса Президента Андрей Богдан отметил, что местные выборы в Украине будут проведены в короткие сроки. Однако, для этого необходимо принять соответствующий закон.



Несмотря на это, многие эксперты прогнозируют, что новая власть захочет провести местные выборы досрочно – еще до конца 2019 года.