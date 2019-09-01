Зеленский назвал условия, при которых правительство Гончарука уйдет в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "проститься с новым правительством" придется в том случае, если ему не удастся решить проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.
Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН подчеркнув, что не может человек платить за коммунальные услуги от 50 до 90 процентов суммы, которую получает.
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Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. Этот же вопрос. И такую структурную проблему, такую структурную задачу предстоит решить новому правительству,
– отметил Зеленский.
В частности, президент добавил, что перед новым правительством также поставлена и другая задача – поработать над тем, чтобы проценты по кредитам были ниже.
Правительство Гончарука должно подготовить такой формат, чтобы уже в 2020-м году люди имели возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю с другим процентом.
"Потому что я понимаю, что такое 17-18%. Просто невозможно платить такой кредит", – добавил Зеленский.
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Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком / инфографика 24 канала