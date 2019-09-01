Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что "проститься с новым правительством" придется в том случае, если ему не удастся решить проблему высоких тарифов на коммунальные услуги.

Об этом глава государства рассказал в интервью ТСН подчеркнув, что не может человек платить за коммунальные услуги от 50 до 90 процентов суммы, которую получает.

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Если модели уменьшения коммуналки не будет, будем прощаться с правительством. Все что смогут, они сделают. Вопрос не в том, какая цена коммуналки, вопрос в том, какой процент от того, что получает человек пенсии или зарплаты, он платит за коммуналку. Этот же вопрос. И такую ​​структурную проблему, такую структурную задачу предстоит решить новому правительству,

– отметил Зеленский.

В частности, президент добавил, что перед новым правительством также поставлена ​​и другая задача – поработать над тем, чтобы проценты по кредитам были ниже.

Правительство Гончарука должно подготовить такой формат, чтобы уже в 2020-м году люди имели возможность покупать те или иные вещи, недвижимость или землю с другим процентом.

"Потому что я понимаю, что такое 17-18%. Просто невозможно платить такой кредит", – добавил Зеленский.

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Новый Кабинет министров во главе с Алексеем Гончаруком / инфографика 24 канала



Функции Кабинета министров Украины / инфографика 24 канала

