Зеленский "не пересек красных линий": заявление участников акции под Офисом Президента в Киеве

Участники акции под Офисом Президента в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "не пересек красных линий", поэтому они не будут оставаться на бессрочный протест.

В заявлении участников акции также говорится, что не исключаются и непубличные договоренности.

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Участники заявили, что "в дальнейшем будут следить за процессом переговоров" и анонсировали акцию под Верховной Радой в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса.

Смотрите видео 24 канала акции "Варта под Офисом Президента":

Зеленский на нормандской встрече очертил свои "красные линии" по Украине

Что известно об акции на Банковой

Около 800 человек собрались под стенами Офиса президента. Среди координаторов: "Движение сопротивления капитуляции", "Свобода", "Национальный корпус", "Национальные жены", "Демократический топор". Они отметили невозможность пересечения так называемых "красных линий":

проведения выборов на временно оккупированных территориях, пока не будет восстановлен контроль над всем участком российско-украинской границы,

уступки РФ в вопросе возвращения Крыма,

федерализация государства,

отказ от европейского курса.

Акция началась вечером 8 декабря. Цель – заставить президента Владимира Зеленского не допустить "сдачи национальных интересов страны во время встречи" Нормандской четверки "9 мая в Париже".

Также у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемой "Варты Года".