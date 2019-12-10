Зеленский "не пересек красных линий": заявление участников акции под Офисом Президента в Киеве
Участники акции под Офисом Президента в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "не пересек красных линий", поэтому они не будут оставаться на бессрочный протест.
В заявлении участников акции также говорится, что не исключаются и непубличные договоренности.
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Участники заявили, что "в дальнейшем будут следить за процессом переговоров" и анонсировали акцию под Верховной Радой в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса.
Смотрите видео 24 канала акции "Варта под Офисом Президента":
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Около 800 человек собрались под стенами Офиса президента. Среди координаторов: "Движение сопротивления капитуляции", "Свобода", "Национальный корпус", "Национальные жены", "Демократический топор". Они отметили невозможность пересечения так называемых "красных линий":
- проведения выборов на временно оккупированных территориях, пока не будет восстановлен контроль над всем участком российско-украинской границы,
- уступки РФ в вопросе возвращения Крыма,
- федерализация государства,
- отказ от европейского курса.
Акция началась вечером 8 декабря. Цель – заставить президента Владимира Зеленского не допустить "сдачи национальных интересов страны во время встречи" Нормандской четверки "9 мая в Париже".
Также у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемой "Варты Года".