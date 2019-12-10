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      Зеленский "не пересек красных линий": заявление участников акции под Офисом Президента в Киеве

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      Участники акции под Офисом президента в Киеве / Соцсети

      Участники акции под Офисом Президента в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "не пересек красных линий", поэтому они не будут оставаться на бессрочный протест.

      В заявлении участников акции также говорится, что не исключаются и непубличные договоренности.

      Важно: Результаты нормандской встречи: о чем договорились в Париже

      Участники заявили, что "в дальнейшем будут следить за процессом переговоров" и анонсировали акцию под Верховной Радой в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса.

      Смотрите видео 24 канала акции "Варта под Офисом Президента":

      Зеленский на нормандской встрече очертил свои "красные линии" по Украине

      Что известно об акции на Банковой

      Около 800 человек собрались под стенами Офиса президента. Среди координаторов: "Движение сопротивления капитуляции", "Свобода", "Национальный корпус", "Национальные жены", "Демократический топор". Они отметили невозможность пересечения так называемых "красных линий":

      • проведения выборов на временно оккупированных территориях, пока не будет восстановлен контроль над всем участком российско-украинской границы,
      • уступки РФ в вопросе возвращения Крыма,
      • федерализация государства,
      • отказ от европейского курса.

      Акция началась вечером 8 декабря. Цель – заставить президента Владимира Зеленского не допустить "сдачи национальных интересов страны во время встречи" Нормандской четверки "9 мая в Париже".

      Также у Офиса президента участники "Движения сопротивления капитуляции" установили палаточный городок и сцену, а также анонсировали начало так называемой "Варты Года".

      О чем договорилась "нормандская четверка": первые новости
      9 декабря
      1560
      Автор: Северин Трач
      Теги: Нормандская встреча 2019 Новости Украины Новости политики
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