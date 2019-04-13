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      Зеленский не служил в армии и неоднократно игнорировал повестки из военкомата, – Минобороны

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      Зеленский игнорировал повестки военкомата
      Зеленский игнорировал повестки военкомата / Screenshot

      Гражданин Зеленский в военный комиссариат по вызовам не прибывал, – об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

      В сообщении Минобороны говорится, что по поводу Зеленского Владимира Александровича поступало немало журналистских запросов и запросов от напродних депутатов Украины. Генеральный штаб ВСУ проверил, находится ли Зеленский на воинском учете ВСУ.

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      Официальная информация от Минобороны

      – Гражданин Зеленский находится на воинском учете военнообязанных.

      – Место регистрации на учете: Металлургический-Довгинцевский объединенный районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога.

      – Дата пребывания на учете: с 22 декабря 2008 года и по настоящее время.

      – Воинское звание: солдат.

      – Военно-учетная специальность: делопроизводитель делопроизводства.

      Годен к военной службе.

      Военную службу в ВСУ не проходил.

      В сообщении также указано, что для призыва по мобилизации гражданину Зеленскому по адресу, определенному в его учетных документах, направлялись повестки четыре раза:

      – 15 апреля 2014,
      – 23 июня 2014,
      – 15 августа 2014,
      – 10 мая 2015.

      "Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", – подытожили в Минобороны.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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