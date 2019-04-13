Зеленский не служил в армии и неоднократно игнорировал повестки из военкомата, – Минобороны

Гражданин Зеленский в военный комиссариат по вызовам не прибывал, – об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Украины на странице в Facebook.

В сообщении Минобороны говорится, что по поводу Зеленского Владимира Александровича поступало немало журналистских запросов и запросов от напродних депутатов Украины. Генеральный штаб ВСУ проверил, находится ли Зеленский на воинском учете ВСУ.

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Официальная информация от Минобороны

– Гражданин Зеленский находится на воинском учете военнообязанных.

– Место регистрации на учете: Металлургический-Довгинцевский объединенный районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога.

– Дата пребывания на учете: с 22 декабря 2008 года и по настоящее время.

– Воинское звание: солдат.

– Военно-учетная специальность: делопроизводитель делопроизводства.

– Годен к военной службе.

– Военную службу в ВСУ не проходил.

В сообщении также указано, что для призыва по мобилизации гражданину Зеленскому по адресу, определенному в его учетных документах, направлялись повестки четыре раза:

– 15 апреля 2014,

– 23 июня 2014,

– 15 августа 2014,

– 10 мая 2015.

"Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", – подытожили в Минобороны.