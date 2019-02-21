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      Зеленский не собирается возвращать "ПриватБанк" Коломойскому, – экс-министр финансов Данилюк

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      "ПриватБанк"
      "ПриватБанк" / delo.ua

      Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк и экс-министр экономического развития и торговли Абромавичюс встретились с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

      Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

      Вместе с Айварасом провел содержательную дискуссию с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Кроме экономической тематики, говорили о завершении войны на востоке, работе с западными партнерами, ликвидации влияния олигархата и обновления государственного аппарата,
      – сообщил Данилюк на своей странице в Facebook.

      Во время встречи также говорилось о ликвидации СБУ и переформатирование ее в контрразведку, реформировании прокуратуры, создании Службы финансовых расследований, изменении модели государственной службы по образцу инновационных компаний. Поднимался вопрос "ПриватБанка" и связей Зеленского с Игорем Коломойским.

      "Получил ответ, что не для того идет в президенты, чтобы возвращать "ПриватБанк". Надеюсь, это был искренний ответ. Сейчас столько серьезных вызовов и возможностей, будет просто тупо и безответственно променять их "на коврижки". Тех, кто это делает, и так достаточно", – написал Данилюк.

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Приватбанк
      Источник: 24 Канал
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