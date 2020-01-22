Зеленский о членстве в ЕС: Одна страна сделала exit, поэтому для Украины пора делать enter

Украина уже выполнила ряд обязательств перед Европейским союзом и держит курс на членство в организации. Поэтому странам-партнерам следует задуматься над этим и присоединить Украину к организации.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. У главы государства спросили: что Европейский союз может сделать для Украины.

Важно! Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы

На этот вопрос у меня есть очень простой ответ. Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в Европейский союз,

– коротко подчеркнул Зеленский.

Он добавил: этот вопрос очень сложный, хотя, "для него есть очень простые решения".

"Мы действительно подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, поддерживаем курс на ЕС. Многие страны-члены видят нас рядом, равноправным партнером. Но некоторые страны должны тоже хотеть привлечь Украину", – добавил украинский лидер.

Он считает, что важным является также то, в каком статусе Украина присоединится к международной организации.

Это – философский вопрос. Важно даже не когда мы будем там, а в каком статусе, каким будет отношение к Украине: как к мощному, равноправному игроку, которого уважают, на которого не смотрят сверху вниз. Одна большая страна сделала exit, может, для Украины пора сделать enter?

– риторически спросил Зеленский.

Зеленский выступил на форуме в Давосе: видео

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Событие собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологическими.



В этом году форум продлится с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Выступал на форуме также бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов.