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      Зеленский о членстве в ЕС: Одна страна сделала exit, поэтому для Украины пора делать enter

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      Владимир Зеленский / Getty images

      Украина уже выполнила ряд обязательств перед Европейским союзом и держит курс на членство в организации. Поэтому странам-партнерам следует задуматься над этим и присоединить Украину к организации.

      Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. У главы государства спросили: что Европейский союз может сделать для Украины.

      Важно! Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы

      На этот вопрос у меня есть очень простой ответ. Мы видим свое будущее в Европейском союзе. Что должен сделать ЕС? Просто взять Украину в Европейский союз,
      – коротко подчеркнул Зеленский.

      Он добавил: этот вопрос очень сложный, хотя, "для него есть очень простые решения".

      "Мы действительно подписали Соглашение об ассоциации с ЕС, поддерживаем курс на ЕС. Многие страны-члены видят нас рядом, равноправным партнером. Но некоторые страны должны тоже хотеть привлечь Украину", – добавил украинский лидер.

      Он считает, что важным является также то, в каком статусе Украина присоединится к международной организации.

      Это – философский вопрос. Важно даже не когда мы будем там, а в каком статусе, каким будет отношение к Украине: как к мощному, равноправному игроку, которого уважают, на которого не смотрят сверху вниз. Одна большая страна сделала exit, может, для Украины пора сделать enter?
      – риторически спросил Зеленский.

      Зеленский выступил на форуме в Давосе: видео

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Событие собирает высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром. Впервые пять крупнейших мировых рисков являются экологическими.

      В этом году форум продлится с 21 по 24 января. Ожидается, что его посетят 3000 лидеров из 117 стран. Среди приглашенных гостей, в частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Выступал на форуме также бывший пленник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Давос 2020 Новости политики Евросоюз
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