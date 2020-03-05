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      Зеленский о местных выборах: Должны выиграть люди, которые способны поднять регионы

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      Владимир Зеленский хочет, чтобы на местных выборах 2020 года победу одержали те люди, которые знают проблемы своего региона и готовы их исправить. Такими людьми могут быть и бизнесмены, и просто активисты.

      Об этом Зеленский заявил во время встречи с предпринимателями Полтавщины, сообщают в Офисе Президента. Он отметил, что готов встретиться с теми людьми, которым предприниматели и местные политики доверяют.

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      Люди должны сформировать списки и сказать: у нас есть пять, десять человек, мы им доверяем, они полтавчане, они любят эту область, этот город. Я хочу, чтобы на местных выборах пришли люди, способные поднять город или область,
      – добавил президент.

      Президент подчеркнул, что готов встретиться с такими людьми уже во время этой поездки в регион. По его словам, это не обязательно должны быть бизнесмены – такими кандидатами могут стать как промышленники, так и представители общественности.

      Что нужно знать о местных выборах 2020

      • Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. На них будут избираться главы и советы большинства населенных пунктов Украины, а также члены областных советов.
      • Участия в очередных выборах не будут принимать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и путем образования ОТГ.
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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Слуга народа Офіс Президента Владимир Зеленский Местные выборы 2020 Новости Украины Новости политики
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