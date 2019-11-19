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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ

      Хочу говорить о возвращении Донбасса со сроками, – Зеленский о нормандском саммите

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      Зеленский рассказал о своих ожиданиях от нормандского саммита / Getty Images

      Встреча в нормандском формате после того, как он был заблокирован с 2016 года, это уже успех. Сейчас идет активная подготовка к нему – и президент Владимир Зеленский ожидает получить конкретные ответы на важные вопросы.

      Вопрос войны на Донбассе мы должны решить дипломатическим путем – этот путь начинается с переговоров. Об этом сказал Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

      Важно: Нормандская встреча: почему Путин согласился и какие условия выдвинет Россия

      Зеленский отметил, что "Украина ждала этой встречи, к ней сейчас активно готовятся".

      "Я хотел бы реальных результатов. Каждый день мы можем очень много говорить о прекращении войны и возвращении наших территорий, но мы не можем просто говорить. Надо договариваться о возвращении наших территорий", – сказал он.

      Глава государства добавил, что на саммите "хочет говорить о возвращении Донбасса с более или менее четкими сроками". Зеленский отметил, что будет поднимать этот вопрос.

      Саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Участие в нем примут Президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин.

      Еще одна тема для нормандского саммита, по словам президента, – обмен пленными в формате всех на всех.

      Хотим всех наших людей вернуть домой – к семьям, родителям. Я тоже хочу говорить, когда? Для меня "когда" – это конкретные сроки в ближайшее время. Я хочу и в этом вопросе услышать ответ,
      – сказал он.

      Глава государства отметил, что также важны вопросы безопасности, гуманитарные и социальные вопросы и тема проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

      "Мы должны говорить о возможности проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начало этого разговора мы должны положить", – добавил президент.

      Что надо знать о подготовке к нормандскому саммита?

      Читайте также: В ЕС рассказали об ожиданиях от нормандской встречи

      • Украинская сторона давно настаивает на встрече в нормандском формате, где обсудят урегулирование ситуации на Донбассе.
      • Предпосылками для ее проведения стало разведение войск в Станице Луганской, Золотом и Петровском. Оно фактически уже произошло.
      • Президент Владимир Зеленский хотел, чтобы встреча состоялась еще до конца ноября.
      • Однако Россия и ее руководство затягивали с согласованием на встречу и говорили, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
      • Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи: разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и вопрос Крыма.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики
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