Хочу говорить о возвращении Донбасса со сроками, – Зеленский о нормандском саммите

Встреча в нормандском формате после того, как он был заблокирован с 2016 года, это уже успех. Сейчас идет активная подготовка к нему – и президент Владимир Зеленский ожидает получить конкретные ответы на важные вопросы.

Вопрос войны на Донбассе мы должны решить дипломатическим путем – этот путь начинается с переговоров. Об этом сказал Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

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Зеленский отметил, что "Украина ждала этой встречи, к ней сейчас активно готовятся".

"Я хотел бы реальных результатов. Каждый день мы можем очень много говорить о прекращении войны и возвращении наших территорий, но мы не можем просто говорить. Надо договариваться о возвращении наших территорий", – сказал он.

Глава государства добавил, что на саммите "хочет говорить о возвращении Донбасса с более или менее четкими сроками". Зеленский отметил, что будет поднимать этот вопрос.

Саммит нормандского формата запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. Участие в нем примут Президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин.

Еще одна тема для нормандского саммита, по словам президента, – обмен пленными в формате всех на всех.

Хотим всех наших людей вернуть домой – к семьям, родителям. Я тоже хочу говорить, когда? Для меня "когда" – это конкретные сроки в ближайшее время. Я хочу и в этом вопросе услышать ответ,

– сказал он.

Глава государства отметил, что также важны вопросы безопасности, гуманитарные и социальные вопросы и тема проведения местных выборов на оккупированном Донбассе.

"Мы должны говорить о возможности проведения местных выборов после того, как там не будет никаких военных незаконных формирований. Начало этого разговора мы должны положить", – добавил президент.

Что надо знать о подготовке к нормандскому саммита?

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