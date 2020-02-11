Зеленский о пенсиях: Мы не можем просто печатать деньги

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что повышение пенсий хотят все, но на данный момент есть некоторые трудности. Глава государства объяснил, что нужно сделать, чтобы появилась возможность повысить пенсии.

"Мы все хотим повышения шахтерам, учителям, медикам... мы должны им увеличивать зарплату. Но есть бюджет. Мы же не можем просто печатать деньги. Откуда увеличение пенсий?" – сказал Зеленский в видео, опубликованном на фейсбук-странице Офиса Президента.

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Но мы должны понять: мы серьезно увеличиваем пенсии, или мы вкладываем эти деньги в инфраструктуру, модернизацию страны. А вкладывая в экономику, инфраструктуру страны, у нас есть возможность, чтобы она (пенсия), может, не в разы возрастала, но она начнет расти,

– добавил президент.

Он добавил, что такие инвестиции будут способствовать появлению рабочих мест, будут работать больше людей и таким образом начнут расти поступления в бюджет.

Зеленский также верит в то, что в течение 4 лет уровень средней зарплаты в Украине приблизится к уровню зарплат в соседней Польше. Президент ожидает возвращения украинских заробитчан домой.

Смотрите видео с мини-интервью Зеленского:



Необходимый стаж для пенсии в Украине в 2020 году / Инфографика 24 канала