Зеленский о переговорах с Россией: их позиция меняется, потому что у меня либеральные взгляды

В России понимают, что Украина никогда не сдаст свои территории, и их позиция к переговорам постепенно меняется. Сейчас украинская сторона пытается найти различные подходы, чтобы изменить ситуацию на Донбассе и прекратить войну.

Именно сейчас у Украины есть большой шанс, потому что российская сторона устала от этого процесса. Такое мнение во время пресс-марафона высказал президент Владимир Зеленский.

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Украина никогда не сдаст свою территорию и свою независимость. Это понимает украинское общество. Это осознает Россия, и это осознают боевики на Донбассе,

– подчеркнул он.

Глава государства уточнил: раньше в России была информационная политика, которая базировалась на фразах, что "украинцы – фашисты, страшные, хотят забрать возможность говорить на украинском языке".

"Сейчас в России большой процент людей понимает, (потому что они знали меня не как политика, а как известного человека) что со мной эта история не работает, у меня либеральные взгляды в этих вопросах. Поэтому я думаю, что у нас есть возможность сейчас говорить с Россией. Мы готовы говорить по телефону в нормандском формате в Минске, я готов трансформироваться", – пояснил Зеленский.

Он добавил, что очень хочет закончить войну и добавил: предыдущая власть этого настолько не хотела.

Мы должны закончить войну, мы это обещали. Бегут "часики", а вместе с ними люди, люди, люди. Нет этих людей. Кто-то уезжает, кто-то погибает,

– подытожил гарант.

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