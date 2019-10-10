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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленский о переговорах с Россией: их позиция меняется, потому что у меня либеральные взгляды

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Getty images

      В России понимают, что Украина никогда не сдаст свои территории, и их позиция к переговорам постепенно меняется. Сейчас украинская сторона пытается найти различные подходы, чтобы изменить ситуацию на Донбассе и прекратить войну.

      Именно сейчас у Украины есть большой шанс, потому что российская сторона устала от этого процесса. Такое мнение во время пресс-марафона высказал президент Владимир Зеленский.

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      Украина никогда не сдаст свою территорию и свою независимость. Это понимает украинское общество. Это осознает Россия, и это осознают боевики на Донбассе,
      – подчеркнул он.

      Глава государства уточнил: раньше в России была информационная политика, которая базировалась на фразах, что "украинцы – фашисты, страшные, хотят забрать возможность говорить на украинском языке".

      "Сейчас в России большой процент людей понимает, (потому что они знали меня не как политика, а как известного человека) что со мной эта история не работает, у меня либеральные взгляды в этих вопросах. Поэтому я думаю, что у нас есть возможность сейчас говорить с Россией. Мы готовы говорить по телефону в нормандском формате в Минске, я готов трансформироваться", – пояснил Зеленский.

      Он добавил, что очень хочет закончить войну и добавил: предыдущая власть этого настолько не хотела.

      Мы должны закончить войну, мы это обещали. Бегут "часики", а вместе с ними люди, люди, люди. Нет этих людей. Кто-то уезжает, кто-то погибает,
      – подытожил гарант.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Президент Украины Минские договоренности Нормандский формат
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