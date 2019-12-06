Зеленский о прямых переговорах с боевиками: Никто с ними разговаривать не будет

Президент Владимир Зеленский не собирается вести прямые переговоры с боевиками на Донбассе. В то же время он подчеркнул, что они участвуют в работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом он сказал во время программы Савика Шустера "Свобода слова" на телеканале "Украина".

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Украина не разговаривает с боевиками. Но вы должны понимать, как это происходит все эти 5 лет, как происходят разговоры в трехсторонней группе. Там присутствуют Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Непосредственно президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать,

– заявил Зеленский.

При этом он добавил, что в ТКГ должны присутствовать не только представители оккупированных районов Донбасса, но и те люди, кто выехали оттуда.

Если говорят: разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно. Так давайте разговаривать со всеми, пусть приедут в Минск и тоже сядут за стол, почему они переехали, что случилось?

– сказал Зеленский.

Отметим, что Россия надеется, что Украина согласится на прямые переговоры с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе во время нормандского саммита. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что встреча "нормандской четверки" даст импульс в осуществлении Минских договоренностей.

Накануне министр МИД Вадим Пристайко очертил красные линии Украины в нормандском формате:

изменения в Конституцию невозможны;

недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;

на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;

нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;

принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.

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Что известно о встрече в нормандском формате:

Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.

В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.

Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".

Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.

Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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