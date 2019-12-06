Зеленский о прямых переговорах с боевиками: Никто с ними разговаривать не будет
Президент Владимир Зеленский не собирается вести прямые переговоры с боевиками на Донбассе. В то же время он подчеркнул, что они участвуют в работе Трехсторонней контактной группы в Минске.
Об этом он сказал во время программы Савика Шустера "Свобода слова" на телеканале "Украина".
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Украина не разговаривает с боевиками. Но вы должны понимать, как это происходит все эти 5 лет, как происходят разговоры в трехсторонней группе. Там присутствуют Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий. То есть они там есть. Непосредственно президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать,
– заявил Зеленский.
При этом он добавил, что в ТКГ должны присутствовать не только представители оккупированных районов Донбасса, но и те люди, кто выехали оттуда.
Если говорят: разговаривайте с жителями оккупированных территорий, вы не знаете, что им нужно. Так давайте разговаривать со всеми, пусть приедут в Минск и тоже сядут за стол, почему они переехали, что случилось?
– сказал Зеленский.
Отметим, что Россия надеется, что Украина согласится на прямые переговоры с пророссийскими боевиками на оккупированном Донбассе во время нормандского саммита. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что встреча "нормандской четверки" даст импульс в осуществлении Минских договоренностей.
Накануне министр МИД Вадим Пристайко очертил красные линии Украины в нормандском формате:
- изменения в Конституцию невозможны;
- недопущение влияния на внешнеполитические приоритеты Украины;
- на неподконтрольной сейчас территории Донбасса граница должна быть украинской;
- нельзя проводить выборы, пока там находятся вооруженные люди и незаконные вооруженные формирования;
- принципиальная позиция Киева – отсутствие прямых переговоров Украины с самопровозглашенной "властью" оккупированных территорий.
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Что известно о встрече в нормандском формате:
- Она состоится 9 декабря и пройдет в Париже. Все страны-участницы уже согласовали эту дату.
- В ее рамках впервые могут встретиться Зеленский и Путин. До этого они лишь несколько раз говорили по телефону. Последний раз обсудили возвращение Россией украинских военных кораблей и вопрос газовых переговоров.
- Украинская сторона давно настаивала на встрече в нормандском формате, где бы обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. Но Россия долго ее оттягивала, объясняя это тем, что она "не принесет пользы без тщательной подготовки".
- Предварительно анонсированные вопросы Украины во время нормандской встречи – разведение войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и Крым.
- Предпосылками для проведения нормандского саммита стало разведение войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября). Также состоялись разминирования этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге здесь должна разместиться будущая демилитаризованная зона.
Обратите внимание: Действующий закон об особом статусе Донбасса продолжат