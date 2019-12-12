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      Зеленский о Пушилине: с таким "руководством" оккупированных территорий говорить никогда не буду

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      Зеленский: С Путиным договорились детально обсудить привлечение переселенцев в Минск / rbc.ua

      Главарь донецких боевиков Денис Пушилин заявил, что ни об обмене пленными, ни о каких других договоренностях, достигнутых во время нормандской встречи, не может быть и речи. В ответ Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что даже не собирается говорить с так называемым "руководством" оккупированных территорий.

      Для обсуждения и достижения договоренностей существует возможность для лидеров четырех государств встречаться в нормандском формате, заявил Владимир Зеленский в эфире проекта "Право на власть".

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      Их голоса слышат все на заседании трехсторонней группы в Минске. Я уже говорил: мы готовы говорить с Донбассом, но, пожалуйста, когда мы говорим о жителях этого региона, надо говорить о тех, кто был вынужден оттуда уехать. У них у всех есть прописка в Донецкой, Луганской,
      – заявил президент Украины.

      По его словам, все эти люди представляют Донбасс и имеют такие же права.

      "Мы эту идею предложили и будем обсуждать в Минске. Думаю, это правильная платформа, на которой встречаются представители Донбасса, различные представители", – сказал Зеленский.

      Резюмируя, он подчеркнул, что во время встречи в нормандском формате с Путиным была достигнута договоренность, что этот вопрос подробнее будет обсуждаться в Минске.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Нормандская встреча 2019 Пророссийские боевики Оккупированные территории Переселенцы
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