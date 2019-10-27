Зеленский о разведении войск: любая война заканчивается дипломатией, и у нас так будет

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил в Золотом и Петровском необходимо для попытки решить конфликт на Донбассе дипломатическим путем.

Президент считает, что этот путь надо хотя бы попробовать. Об этом он сказал в Золотом, общаясь с представителями "Нацкорпуса".

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Президент рассказал, что приехал в Золотое после рассказов о катастрофической ситуации в этом населенном пункте. По его словам, он увидел, что местные жители хотят разведения войск.

Мы можем и не решить всю эту историю. Но мы хотим и хотя бы пытаемся это сделать. Вопрос не в скорости, потому что Северная и Южная Корея до сих пор разные страны разного уровня. Но там не убивают людей. Любая война заканчивается дипломатией. Так везде было и будет в мире. И у нас так будет,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что дипломатический путь предполагает общение с президентом России Владимиром Путиным.

А разведение – условие Минска, что вообще позволяет мне с ними говорить,

– сказал Зеленский.

Замечание о том, что разговор с Россией нужно вести с позиции силы, когда экономика станет сильнее, Зеленский отверг. По его словам, пока стреляет оружие, экономики не будет.

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Что известно о разведении сил на Донбассе:

30 июня в ОБСЕ сообщили, что украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также Боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.

1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.

По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика, разведение сил и средств запланировано было на 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что в результате разведения украинские военные должны были бы отойти на расстояние, которое позволило бы сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей со стороны пророссийских боевиков.

Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако это до сих пор не произошло, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.

Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В частности, в начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли Золотое и заявили, что будут оставаться там до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвод войск и формулы Штайнмайера, или до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все же состоится.



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канал