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      Зеленский о трагедии в Одессе 2 мая: Люди не должны гибнуть ради идеологических целей

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      Зеленский вспомнил о трагедии в Одессе 2 мая
      Владимир Зеленский / Getty images

      Одесса – город открытых и искренних людей, неповторимого колорита и особого "одесского" оптимизма, это синоним добра, тепла и солнца. Впрочем, к сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого города была вписана трагическая, кровавая страница.

      Так, о кровавых столкновениях в Одессе 2 мая отозвался президент Владимир Зеленский. О шестой годовщине трагедии глава государства написал на своей фейсбук-странице.

      Смотрите Шестую годовщину смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото

      Сегодня – шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день унес почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить,
      – подчеркнул украинский лидер.

      Он добавил, что сейчас у общества есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?" – один из таких.

      Зеленский считает: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

      Наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь – мирная, цветущая и единая страна,
      – уточнил президент.

      Что известно о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

      • 2 мая 2014 года в Одессе на марш футбольных фанатов и проукраинских активистов напали пророссийские коллаборанты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли 6 человек.
      • Затем столкновения переместились на Куликово поле. Там был палаточный городок так называемого Антимайдана. Часть антимайдановцев сбежала в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом.
      • В общем в этот день погибли 48 человек, еще примерно 200 – получили ранения.
      • Антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия, а сама их атака была спланирована заранее.
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Одессы Столкновения в Одессе Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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