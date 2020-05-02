Зеленский о трагедии в Одессе 2 мая: Люди не должны гибнуть ради идеологических целей

Одесса – город открытых и искренних людей, неповторимого колорита и особого "одесского" оптимизма, это синоним добра, тепла и солнца. Впрочем, к сожалению, 2 мая 2014 года в историю этого города была вписана трагическая, кровавая страница.

Так, о кровавых столкновениях в Одессе 2 мая отозвался президент Владимир Зеленский. О шестой годовщине трагедии глава государства написал на своей фейсбук-странице.

Смотрите Шестую годовщину смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото

Сегодня – шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших. Тот черный день унес почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить,

– подчеркнул украинский лидер.

Он добавил, что сейчас у общества есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014 года?" – один из таких.

Зеленский считает: государство должно сделать все, чтобы обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

Наш общий вызов – вместе сделать все, чтобы люди в Украине больше никогда не погибали ради идеологических или политических "целей". Чтобы Украина была землей не раздора, а братства. Где Львов, Одесса, Днепр, Донецк и Симферополь – мирная, цветущая и единая страна,

– уточнил президент.

Что известно о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года