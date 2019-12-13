Зеленский о запрете "Слуги народа" в РФ: В Россию мы отдавали сериал бесплатно

Президент Украины Владимир Зеленский считает то, что сериал "Слуга народа" сняли с эфира в России большой информационной ошибкой. И вообще его эта ситуация очень удивила. Также ранее они хотели отдать сериал на показ в Россию бесплатно, однако руководство телеканала сказало, что это – пока не актуально.

Зеленский в эфире программы "Право на власть" признался, что очень сожалеет, что сериал "Слуга народа" сняли с эфира в России.

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"Потому что это является одной из стратегий. У кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то есть "Слуга народа", – подчеркнул президент.

Он добавил, что в целом этот случай его очень удивил. Дело в том, что с 2012 года компания "Квартал 95" работала со шведской компанией Eccho Rights, и с 2012 года шведы покупали все права "Квартала" на рейтинговый продукт. И "Слуга народа" также вошел в этот список.

"Кажется, в 2016 году к нам позвонил телеканал "Дождь", и они спросили: "Можем ли мы поставить сериал "Слуга народа" в России?" Я им сказал, что да. Сказал, что сейчас могу звонить шведской компании. Мы отдавали сериал бесплатно, поскольку нам ничего не нужно. Но они остановили этот диалог и сказали, что не актуально", – рассказал шестой украинский президент и одновременно основатель компании "Квартал 95".

Поэтому, по его словам, он был очень удивлен, что телеканал ТНТ купил права у шведской компании.

Я думаю, как им пропустили "Слугу народа". Но ответ мы увидели. Пропустили, две серии показали (на самом деле показали 3 серии – 24 канал) и сняли с эфира. Мне кажется, что в целом – это большая информационная телеканала, или, скажем так, власти, или той части власти, которая руководит информационной политикой в ​​России. Потому что показать две серии. Лучше бы тогда вообще не показывали. Ибо все люди, которые имели возможность посмотреть эти две серии, точно посмотрят на ютьюбе,

– подытожил Зеленский.

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Что известно о показе сериала "Слуга народа" в России

Информация, что ТНТ впервые в истории российского телевидения запустит показ сериала "Слуга народа", появилась только накануне, 11 декабря. Соответствующие анонсы появились как в инстаграме канала, так и в его эфире. Заметим, что произошло это на фоне недавней встречи украинского президента Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным в рамках нормандского саммита.

В 2015 году Владимир Зеленский сыграл президента Украины в сериале "Слуга народа". А в 2019 году реально стал президентом. Правда, в жизни все оказалось не так весело, как в сериале,

– говорится в анонсе сериала "Слуга народа" на российском ТНТ.

Также пресс-служба ТНТ подчеркивала, что сериал "Слуга народа" – это оригинальная сатира на современную политику и взаимоотношения народа и власти в Украине".

Позже представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин вряд ли будет смотреть этот сериал, так как времени на такое у российского лидера фактически нет. Кроме того, Песков заверил, что Кремль никаких указаний относительно показа "Слуги народа" в России не давал, поскольку "ТНТ – частный канал, а не государственный", поэтому "главное – приобрести этот сериал, и после соблюдать все авторские права, вот и все".

12 декабря после показа трех серий "Слугу народа" сняли с российского эфира. На ТНТ утверждают, что именно так они и планировали изначально, а остальные серии можно будет уже пересмотреть в платном онлайн-кинотеатре PREMIER. Кроме того, анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

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Что известно о сериале "Слуга народа"

Его создала компания "Квартал 95", одним из основателей которой является действующий украинский президент Владимир Зеленский. Премьера в Украине состоялась осенью 2015 года на телеканале "1+1". В итоге сериал продемонстрировал сверхвысокие рейтинги и стал самой обсуждаемой премьерой на украинском телевидении.

Сериал рассказывает об учителе истории Василие Голобородько (его сыграл Зеленский), который стал президентом Украины. Он пытается жить обычной жизнью без привилегий "президента" и начинает борьбу с коррупцией и лживыми чиновниками. Также в сериале играют "кварталовец" Евгений Кошевой и популярный украинский актер Станислав Боклан.

Кроме сериала вышел еще одноименный полнометражный фильм. Сейчас идут съемки его продолжения.