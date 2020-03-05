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      Зеленский обещает довести земельную реформу до конца

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      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что открытие рынка земли возможно лишь после принятия соответствующего закона и подготовки кадастров. Впрочем, по словам президента, эта реформа однозначно будет доведена до конца.

      О реформе рынка земли Владимир Зеленский говорил с представителями бизнеса во время своего визита в Полтавскую область в четверг, 5 марта.

      Интересно: Рада рассматривает законопроект о рынке земли: сколько правок прошли

      Глава государства подчеркнул, что рынок земли может открыться в октябре, если закон будет принят. Впрочем, это может произойти лишь тогда, когда будут открыты кадастры, вся информация о земле будет оцифрована.

      Никакого хаоса не будет. Если не будут готовы все кадастры, то нам нужно будет дополнительное время. Но мы эту реформу доведем до конца, это однозначно,
      – заверил Владимир Зеленский.

      Земельная реформа в Украине: коротко

      Еще в ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении рынка земли в Украине. Сейчас парламент рассматривает его во втором чтении. Впрочем, к законопроекту зарегистрировано более 4 тысяч правок, из которых пока рассмотрели только 3 тысячи.

      Законопроект предусматривает, что покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные украинцами. Вопрос о возможности покупки земли иностранцами вынесут на референдум. Один человек сможет владеть  не больше 10 тысячами гектаров земли.

      Встреча Зеленского с представителями бизнеса на Полтавщине: смотрите видео

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Рынок земли Президент Украины Владимир Зеленский
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