Зеленский обещает довести земельную реформу до конца

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что открытие рынка земли возможно лишь после принятия соответствующего закона и подготовки кадастров. Впрочем, по словам президента, эта реформа однозначно будет доведена до конца.

О реформе рынка земли Владимир Зеленский говорил с представителями бизнеса во время своего визита в Полтавскую область в четверг, 5 марта.

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Глава государства подчеркнул, что рынок земли может открыться в октябре, если закон будет принят. Впрочем, это может произойти лишь тогда, когда будут открыты кадастры, вся информация о земле будет оцифрована.

Никакого хаоса не будет. Если не будут готовы все кадастры, то нам нужно будет дополнительное время. Но мы эту реформу доведем до конца, это однозначно,

– заверил Владимир Зеленский.

Земельная реформа в Украине: коротко

Еще в ноябре 2019 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о введении рынка земли в Украине. Сейчас парламент рассматривает его во втором чтении. Впрочем, к законопроекту зарегистрировано более 4 тысяч правок, из которых пока рассмотрели только 3 тысячи.

Законопроект предусматривает, что покупать землю смогут только украинцы и компании, основанные украинцами. Вопрос о возможности покупки земли иностранцами вынесут на референдум. Один человек сможет владеть не больше 10 тысячами гектаров земли.

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