Зеленский обещал, что такого не будет, – Рыбачук о скандале с Бужанским и Дубинским

Высказывания, которыми недавно отличились будущие нардепы от "Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский, могут привести к исчезновению их с политической арены. Эпоха хамства и самоутверждения должна была бы уйти давно. Владимир Зеленский обещал, что таких депутатов и такого поведения не будет. Однако сейчас этого не заметно.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический эксперт Олег Рыбачук.

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"Это просто демонстрация такого упадка, бескультурья, нет, рагульства, которое почему-то проявляется нередко у людей, которые где-то частично и были журналистами", – отметил он.

Рыбачук добавил, что это довольно странная реакция, как для людей, которые знают цену слова.

"Это самоутверждение. Но особенно Дубинский меня поразил тем, что говоря о том, как его коллега Бужанский перебрал в словах, (употребил – 24 канал) набор слов еще на порядок тупее или быковатей – говоря их языком", – сказал политический эксперт.

Я обратил внимание, что это очень плохо заканчивается для политиков. Если пойдете в историю украинского парламентаризма, все те конфликтные ситуации журналист-политик или политик-общественность... Всегда те политики, которые шли буром и пытались таким образом самоутвердиться, проигрывали. Они исчезали с политической арены,

– отметил Рыбачук.

Также он подчеркнул, что "Слуге народа" нежелательно в первые дни, когда они хотят показать высочайшее качество, показывать худшие черты предшественников.

Это все должно было бы отойти, эта эпоха должна быть чёрт-те где. Мы должны были бы забыть об этой эпохе. Потому что это то же самое, что нам обещал Зеленский, вот таких депутатов, вот такого поведения, такого хамства не будет,

– напомнил Рыбачук.

Что известно о скандале с Бужанским и Дубинским

Максим Бужанский обозвал "тупой овцой" журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич. А Дубинский поддержал соответствующее сообщение Бужанского не менее острыми словами.

Политолог Александр Давидюк в эфире 24 канала выразил мнение, что президент Владимир Зеленский должен был бы попросить прощения за поступок нардепов "Слуги народа" Бужанского и Дубинского.

Дубинский обозвал "чучелом" политолога Давидюка и оскорбил 24 канал, который опубликовал высказывания этого эксперта.



Бужанский и Дубинский