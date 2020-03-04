Зеленский объяснил депутатам, почему он собрал их на внеочередное заседание

В начале внеочередного пленарного заседания Верховной Рады к парламентариям обратился Президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что ключевым вопросом заседания является деятельность Кабинета Министров Украины.

Во время своего обращения к народным избранникам он отметил, что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три ключевые вещи – память, слух и зрение.

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"То есть, когда власть забывает свои обещания, перестает слышать обычных людей и не видит необходимости в изменениях. Это не про нас. Как доказательство, мы сегодня собрались именно здесь. Все прекрасно понимают ключевой вопрос – это деятельность Кабинета Министров Украины", – подчеркнул президент.

Для объективности он подчеркнул, что правительство Алексея Гончарука имеет ряд достижений:

снижение инфляции;

снижение учетной ставки Нацбанка;

борьба с теневыми рынками (в частности с игорным бизнесом и нелегальными заправочными станциями);

начало приватизации государственных предприятий;

кредиты малому и среднему бизнесу;

уменьшение роли государства в экономике страны.

Но правда в том, что сегодня украинцам этого мало. Это правда. Да, действительно, это первое правительство, где нет топ-коррупции. Но не воровать – мало. Это правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца,

– заявил Владимир Зеленский.

"Это правительство знает, что делать, но знать мало – нужно действительно очень много работать, нужно делать. Мы не должны бояться правды, мы должны признавать ошибки. Поскольку в тот день, когда мы окунемся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна", – заявил глава государства.

Он подчеркнул, что украинцы постоянно слышали о якобы экономическом скачке, впрочем, отмечает: есть ощущение, что экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле.

"За два месяца нового года невыполнение государственного бюджета составляет почти 16 миллиардов гривен. Мы должны говорить правду, что 13 из них – это провал поступлений с таможни. Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. А нам рассказывали о "решительном и бескомпромиссном" бое с контрабандой", – отметил Зеленский.

По его словам, сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут. Президент отмечает, что такую ​​ситуацию нужно менять, а таможня должна собирать не ругательства в фейсбуке, а средства в государственный бюджет.

Другая наша боль – падение промышленности на 5%. Оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности. Индустриальная слава становится воспоминанием, а мы жалеем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить: это было давно и неправда,

– заявил Президент Украины.

Еще одним ключевым вопросом он назвал коммунальные платежи. Он отметил, что был подписан контракт на транзит газа, а зиму Украина встретила с рекордными запасами газа в хранилищах. При этом цена на газ для населения была снижена на 35% по сравнению с прошлым годом, но, мол, люди запутались с платежами в январе и феврале.

"Где они стали меньше, где-то – нет. Кому насчитали абонплату за доставку газа на несколько месяцев вперед. Где-то посчитали тем, кто вообще газом этим не пользуется. Фактически, я думаю, что правительство провалило разъяснительную работу, коммуникацию и работу с местными властями", – пояснил президент.

Отдельно он обратил внимание на вопрос зарплат чиновников. По его словам, действительно были пересмотрены зарплаты министров, а выплаты снижены. В то же время до сих пор остается вопрос о выплатах премий многим членам наблюдательных советов.

Мы понимаем, что есть законы рынка, мы не предлагаем популистски платить минималку. Но, простите, когда более 1 миллионов граждан живут на грани бедности, не может быть таких выплат людям, которые будучи в наблюдательных советах, от силы два-три раза прилетают в Украину. Сегодня у нас стало выгоднее наблюдать, чем работать,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства также обратил внимание на то, что граждане Украины в наблюдательных советах украинских предприятий чувствуют себя "национальным меньшинством".

"Мы не ставим под сомнение прозрачность или эффективность работы иностранцев – нет. Это только вопрос справедливости и нашего чувства субъектности", – пояснил президент.

Еще одной болью он назвал ситуацию с выплатами шахтерам и угольной отрасли в целом. Президент Украины отметил, что эти проблемы существуют уже много лет, но это – наследство нынешней власти, а потому ее ответственность.

Первая проблема – это зарплаты шахтерам и сбыт украинского угля. Эта проблема была летом, все вмешивались. Это ненормально, но говорю честно: я тоже вмешался. Проблема возникла вновь – я снова вмешался. И на этой неделе шахтерам будет погашено 650 миллионов гривен долгов,

– заверил Зеленский.

Впрочем, подчеркнул он, не может президент каждый раз становиться и психологом для людей, и кризисным менеджером, и коллектором, и нянькой профильного министерства. В этом контексте он отметил, что закрыть шахту не означает закрыть проблему. Мол, закрытие шахты может быть только после решения проблем переквалификации людей, создания новых рабочих мест и обеспечения по меньшей мере аналогичной зарплатой.

"Скажите мне, пожалуйста, о каком импорте чужих электроэнергии и угля может идти речь, когда наши незащищены государством? Это тысячи шахтеров и их семьи", – подчеркнул президент.

Также он обратил внимание на проблему выплат пенсий. Мол, возможно, план их повышения где-то и есть, но коммуникационно он отсутствует. Общество ничего об этом не слышало.

Значительная часть пенсионеров получает менее двух тысяч гривен, индексация пенсий не проведена, программа повышения пенсий для людей от 70 лет не реализована, а мы столько бьемся за это и столько об этом говорим. Пенсионный фонд остается огромной неэффективной машиной, которая только на свое содержание проедает 5 миллиардов гривен,

– заявил Владимир Зеленский.

В вопросах медицинской реформы он подчеркнул тяжесть работы в условиях того, что осталось от украинской медицинской системы. Он поблагодарил Зоряну Скалецкую за то, что осталась с эвакуированными в Новых Санжарах, но в украинской медицине смелость не может быть одноразовой акцией.

"Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы, который должен стартовать 1 апреля. А почти каждый день возникают новые протесты в медицинских учреждениях", – подчеркнул глава государства.

По его словам, люди боятся закрытия больниц, врачи боятся увольнений, а местная власть боится брать на себя полномочия.

Отдельно он отметил, что несмотря на первый подтвержденный случай заболевания коронавирусом в Украине, переживать нет причин. Мол, все меры приняты, а первый брифинг нового министра здравоохранения должен быть посвящен именно этой теме.

В конце своего обращения Президент Украины подчеркнул, что Рада наконец услышит отчет работы правоохранительных органов, отметив, что не влияет на их работу.

Я хотел бы сделать нашим правоохранительным органам два подарка. Первый – это календарь, который должен напомнить, что на дворе уже весна. Второй – это Уголовный кодекс Украины, поскольку есть подозрение, что некоторые его не имеют. Надеюсь, он станет вашей настольной книгой,

– заявил Владимир Зеленский.

Он отметил, что во время встречи летом руководство правоохранительных органов уверяло, что у них все есть, а не хватает только политической воли. Так же правоохранители просили отменить "телефонное право". Президент заверил, что если бы он вмешивался в работу правоохранительных органов, то "некоторые люди уже бы это почувствовали".

"Как мне не вмешиваться в вашу деятельность так, чтобы она наконец принесла результат? ГБР, СБУ, САП, НАБУ, МВД, Генеральная прокуратура – у нас шесть органов, имеющих порядок и справедливость. Неужели не хватает еще одного органа, чтобы окончательно воплотить в жизни пословицу о семи няньках, у которых ребенок без глаза?" – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что был проведен ряд реформ, состоялся запуск Высшего антикоррупционного суда, перезагрузка НАПК, возвращено ответственность за незаконное обогащение, принят закон об обличителях коррупции, но до сих пор нет результатов в наиболее резонансных делах.

Как долго гражданам ждать победу над коррупцией? Сейчас пока даже не ничья,

– заявил Зеленский.

Резюмируя свою речь, президент вернулся к вопросу достижений правительства Алексея Гончарука. Он убежден, что это правительство сделало больше, чем все предыдущие правительства.

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